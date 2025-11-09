Si terrà il 28 e 29 novembre 2025 nel Palazzo Principi Lanza di San Nicola Arcella (CS) l’evento formativo ECM dal titolo “Terapia del dolore e cure palliative: la multidisciplinarietà al servizio della prossimità”, promosso dal Settore n. 4 “Prevenzione e Sanità Pubblica” del Dipartimento Salute e Welfare della Regione Calabria, dal Coordinamento Unico degli Obiettivi di Piano e dalla Direzione Strategica dell’ASP di Cosenza.

Presidente del Congresso è Angela Riccetti, coordinatrice dei Distretti Sanitari dell’ASP di Cosenza, che sottolinea: «Il dolore non riguarda solo la malattia, ma la persona nella sua interezza. La prossimità è il modo più umano e competente per affrontarlo». L’iniziativa si propone di valorizzare la collaborazione tra professionisti della salute — medici, infermieri, fisioterapisti, psicologi e operatori socio-sanitari — per costruire percorsi integrati di cura e rafforzare il legame tra ospedale e territorio.

La segreteria scientifica è composta da Tommaso Astorino, Vito Cianni, Rossella Remedi, Assunta Tarsitano e Patricia Valente, con il supporto tecnico-organizzativo di JBprof. L’evento sarà un’occasione di confronto e formazione accreditata ECM, dedicata a chi ogni giorno opera nella gestione del dolore e nelle cure palliative.