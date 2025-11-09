Si terrà il 28 e 29 novembre 2025 nel Palazzo Principi Lanza di San Nicola Arcella (CS) l’evento formativo ECM dal titolo “Terapia del dolore e cure palliative: la multidisciplinarietà al servizio della prossimità”, promosso dal Settore n. 4 “Prevenzione e Sanità Pubblica” del Dipartimento Salute e Welfare della Regione Calabria, dal Coordinamento Unico degli Obiettivi di Piano e dalla Direzione Strategica dell’ASP di Cosenza.
Presidente del Congresso è Angela Riccetti, coordinatrice dei Distretti Sanitari dell’ASP di Cosenza, che sottolinea: «Il dolore non riguarda solo la malattia, ma la persona nella sua interezza. La prossimità è il modo più umano e competente per affrontarlo». L’iniziativa si propone di valorizzare la collaborazione tra professionisti della salute — medici, infermieri, fisioterapisti, psicologi e operatori socio-sanitari — per costruire percorsi integrati di cura e rafforzare il legame tra ospedale e territorio.
La segreteria scientifica è composta da Tommaso Astorino, Vito Cianni, Rossella Remedi, Assunta Tarsitano e Patricia Valente, con il supporto tecnico-organizzativo di JBprof. L’evento sarà un’occasione di confronto e formazione accreditata ECM, dedicata a chi ogni giorno opera nella gestione del dolore e nelle cure palliative.
di Redazione | 09/11/2025
Cosenza: Il sindaco ha incontrato il giovane atleta cosentino Lorenzo Gubbini
Cosenza, 09/11/2025
di Redazione
Bisignano: Forum Famiglie e Aimc promuovono il progetto 'Alleati per crescere'
Cosenza, 09/11/2025
di Redazione
Testata Giornalistica - Registrazione Tribunale di Rossano N° 01/08 del 10-04-2008 - Nessun contenuto può essere riprodotto senza l'autorizzazione dell'editore.
Copyright © 2008 - 2025 Ionio Notizie. Tutti i diritti riservati - Via Nazionale, Mirto Crosia (CS) - P.IVA: 02768320786 - Realizzato da CV Solutions
Ogni forma di collaborazione con questo quotidiano on line è da considerarsi del tutto gratuita e non retribuita - E-mail: direttore@ionionotizie.it