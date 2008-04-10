Si è svolto, presso l’ufficio tecnico del Settore Welfare del Comune di Cosenza, un tavolo tecnico finalizzato alla co-progettazione relativa all’Avviso Pubblico “Inclusione sociale, rimozione delle barriere e riconoscimento e promozione della Lingua dei Segni e piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva”, per la realizzazione degli interventi previsti dal Programma Annuale 2024, approvato dalla Regione Calabria.

Al tavolo tecnico erano presenti i rappresentanti dell’Ente Nazionale Sordi – Sezione Provinciale di Cosenza, aggiudicatario del servizio: il Presidente Giulio Solla, il Vicepresidente Marco Fiore e il Consigliere Nicola Perri. Per il Comune di Cosenza, Ente capofila, era presente la Dott.ssa Sofia Vetere, Responsabile Unico del Procedimento per il Settore Welfare, che si è fatta portavoce del compiacimento dell’Assessora al Welfare Veronica Buffone e dell’Assessora alla Salute, Maria Teresa De Marco per la condivisione di questo importante percorso all’insegna dell’inclusione sociale e dell’accessibilità alla vita collettiva per le persone sorde.

L’incontro è stato utile per confrontarsi sui vari obiettivi evidenziati dal progetto redatto dall’ENS di Cosenza, nato proprio in risposta al bisogno, sempre più evidente, di garantire alle persone sorde pari opportunità di accesso alla vita sociale, culturale ed educativa. A tal proposito, è stato proposto un percorso organico che accompagnerà i destinatari e la comunità attraverso tre direttrici complementari:

Consapevolezza: promuovere la conoscenza e la sensibilizzazione sulla Lingua dei Segni Italiana (LIS) e sull’inclusione;

Formazione: rafforzare le competenze comunicative e metodologiche di chi opera nella scuola e nell’università;

Innovazione: diffondere strumenti digitali e tecnologie assistive per garantire un’accessibilità duratura e sostenibile.

Il tavolo tecnico ha rappresentato un momento fondamentale di dialogo e condivisione, con l’obiettivo comune di costruire una società più equa e accessibile per tutti.