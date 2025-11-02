Un intenso pomeriggio di emozioni, conoscenza reciproca e condivisione di progetti e propositi ,hanno caratterizzato l'incontro tra l'Arcivescovo Mons. Maurizio Aloise e il Consiglio comunale dei ragazzi di Corigliano Rossano. Il padre arcivescovo, nel rispondere alle interessanti e originali domande dei ragazzi, ha dialogato con loro su temi importanti quali la lotta al bullismo, soprattutto nelle scuole , ma anche il fare buon uso degli strumenti digitali e del mondo virtuale offerto da internet. Monsignor Aloise ha ricordato che i social media possono essere al giorno d'oggi un utile strumento per annunciare il Vangelo , un aiuto per l'evangelizzazione in cui il virtuale, è bene ricordarlo , non potrà mai sostituirsi all'effetto benefico di un abbraccio, di una presenza, di un gesto. I ragazzi dal canto loro hanno consegnato nelle mani dell'arcivescovo due progetti : uno riguarda il bullismo nelle scuole e l'altro sulla ludopatia affidandogli il compito di farsi portavoce con i dirigenti scolastici.Tra le parole che il Vescovo ha voluto consegnare ai giovani assessori e consiglieri comunali c'è stato quella di "ascoltare" poiché quando la politica è fatta con spirito di servizio diventa la forma più alta di carità e il bene si può fare se si ascoltano i bisogni dell'altro. "Dovete essere le sentinelle della vostra scuola , del vostro gruppo e dovete ascoltare l'amico ,il compagno e se qualcuno lo ha disturbato, infastidito ferito, bisogna dialogare ,parlare chiedere aiuto perché voi non siete soli e insieme possiamo essere una forza che riesce a cambiare le cose". Monsignor Aloise nel ricordare che il politico è un ruolo di servizio e non di potere si è soffermato anche sull'importanza dell'impegno soprattutto nelle piccole cose condividendo il suo sogno più grande che è quello della vera comunione nelle comunità e tra le comunità.