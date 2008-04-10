Si è tenuto, presso il Santuario regionale di San Francesco a Paola, il secondo convegno liturgico regionale, promosso dall’Ufficio Liturgico regionale e presieduto da Mons. Claudio Maniago e dal direttore regionale don Luca Perri. Tema centrale del convegno è stato “La forza dei simboli”, su cui ha relazionato don Marco Gallo, sacerdote della diocesi di Saluzzo (Piemonte) e attualmente direttore liturgico a Parigi.

Nel corso dell’incontro, don Marco Gallo ha guidato i presenti in una profonda riflessione sulla natura simbolica della liturgia, evidenziando l’urgenza di una formazione liturgica seria, vitale e incarnata. Il cuore della questione – ha sottolineato – è come recuperare la capacità di vivere in pienezza l’azione liturgica, secondo quanto auspicato dal Concilio Vaticano II.

“La sfida è grande – ha affermato – perché l’uomo contemporaneo sembra aver smarrito la capacità di confrontarsi con il linguaggio simbolico, che è essenziale per comprendere e partecipare realmente all’atto liturgico.”

Tre, secondo il relatore, i passaggi fondamentali per ritrovare questa dimensione:

Riscoprire il desiderio: una tensione del cuore che apre all’incontro con il Mistero; comprendere cosa sia il simbolo: non come qualcosa di astratto o decorativo, ma come realtà che apre alla verità; Passare dallo stupore all’obbedienza: lasciarsi trasformare dal simbolo liturgico, entrando con disponibilità e fede nell’azione celebrativa.

L’incontro ha registrato una significativa partecipazione di fedeli e operatori pastorali provenienti da diverse diocesi della regione. Particolarmente numerosa la delegazione della vicaria di Corigliano Scalo, accompagnata da don Tonino Longobucco, direttore dell’Ufficio Liturgico Diocesano.

Il convegno si è concluso con un ringraziamento ai partecipanti e l’invito a proseguire il cammino di formazione liturgica nelle comunità, affinché la liturgia torni ad essere il luogo in cui la fede si esprime con pienezza, bellezza e verità.