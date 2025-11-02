We're sorry but our site requires JavaScript.

 

Rende (Cosenza) - Incontro Alt sulla figura delle donne prima e dopo le cure oncologiche

La figura delle donne prima e dopo le cure oncologiche. È questo il titolo dell’incontro che si è svolto al Museo del Presente di Rende promosso dall’Alt, Associazione lotta tumori, e dall’Amministrazione comunale grazie all’interessamento della consigliera Marisa De Rose, socia onoraria Alt. All’incontro sono intervenuti Elisabetta Santoianni, consigliera regionale, Marinella Castiglione, consigliera comunale di Rende, Chiara Palamara, consigliera comunale di Mendicino, Salvatore Turano, oncologo, Maria José Caligiuri, segretaria regionale Azzurra Donna di Calabria, Raffaele Giordano, biologo nutrizionista e Anna Maria Rende, presidente Alt.
Nel suo intervento la presidente ALT ha parlato della donna che lotta e rinasce, sostenuta da mani amiche. I volontari ALT sono abbracci che curano, luci che guidano. Dietro ogni rinascita, c’è una rete d’amore che sostiene la vita. Visto dalla parte dei volontari il percorso di cura è quello che si vive ogni giorno. Prima della cura si vivono paura, incertezza e fragilità. Durante e dopo la cura, si è accanto a chi affronta terapie lunghe e faticose. A moderare i lavori è stata la professoressa Maria Carmela Demaio.


di Redazione | 02/11/2025

La Città di Cassano All’Ionio entra nella Rete di servizi di facilitazione digitale

Cosenza, 02/11/2025
di Redazione

