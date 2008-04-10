“La nuova sinergia tra Comune e Unical che si è tradotta nella condivisione di un cartellone di spettacoli tra il Teatro Rendano ed il Teatro Auditorium Unical (TAU) è l’approdo di un percorso avviato da Palazzo Spadafora, con l’insediamento di dieci Start-Up dell’università, poi proseguito al Complesso Monumentale di San Domenico dove hanno preso corpo e vita due corsi di laurea in campo sanitario, quello di infermieristica e quello di fisioterapia”. E’ quanto ha affermato il sindaco Franz Caruso aprendo la conferenza stampa, moderata dal capoufficio stampa di Palazzo dei Bruzi, Giuseppe Di Donna, di presentazione della nuova sinergia tra Unical e Comune rappresentata dal cartellone unico della stagione teatrale 2025/2026 dedicata ad Enzo Noce, che vedrà protagonisti il Teatro Rendano con “L’Altro Teatro” ed il TAU. All’incontro con i giornalisti ha partecipato anche il Magnifico Rettore dell’Unical, Nicola Leone, al quale il sindaco Franz Caruso ha rivolto un sentito e caloroso ringraziamento “ con vero spirito di amicizia e di apprezzamento - ha sostenuto - per quanto fatto in questi 7 anni di mandato alla guida della nostra università, che non riguarda solo la istituzione della facoltà di medicina, seppur obiettivo importantissimo e fondamentale per la crescita della offerta accademica e per potenziare il nostro sistema sanitario. Tanti altri traguardi sono stati raggiunti in diversi settori che hanno fatto primeggiare l’Unical nel panorama accademico nazionale ed europeo con un riverbero sostanziale per il progresso dell’intero territorio cosentino e calabrese”. Alla presenza poi della consigliera delegata del Sindaco alla Cultura, Antonietta Cozza, del Presidente del Cams – Centro Arte Musica e Spettacolo dell'Unical, Francesco Raniolo, del direttore artistico del TAU Fabio Vincenzi e di Carmela Caligiuri, in rappresentanza della Società “L’Altro Teatro”, Franz Caruso, entrando nel merito del progetto culturale presentato, si è detto orgoglioso e fiero ricordandone la nascita avvenuta in maniera del tutto casuale e sulla scia di una riflessione comune con Fabio Vincenti ed il prof. Raniolo “ da cui è emersa la necessità di avviare una collaborazione fattiva anche nel settore culturale, unendo tradizione ed innovazione. Oggi , grazie alla collaborazione con l’Altro teatro ed all’impegno della mia consigliera Cozza, abbiamo dato vita a quell’idea. Abbiamo sostanzialmente integrato l’offerta culturale teatrale, mettendo insieme il classico con il moderno, anche con lo spirito di avvicinare i giovani al Teatro”.

“Questa stagione teatrale – ha concluso Franz Caruso – rappresenta un ulteriore tassello nel mosaico che stiamo costruendo per valorizzare una integrazione del territorio che è accettata e condivisa dalle nostre genti se parte dal basso e non è imposta. Le azioni politico/amministrative, infatti, devono essere graduali per essere metabolizzate, capite e accettate dalle nostre popolazioni. Il mio augurio è che il percorso di integrazione, sinergia e collaborazione che stiamo portando avanti possa avere vita lunga e svilupparsi in futuro per raggiungere sempre nuovi e migliori traguardi”.

Il magnifico rettore, Nicola Leone, che ha ringraziato il sindaco Franz Caruso per le belle parole riservategli, ha evidenziato la volontà portata avanti nel corso del suo mandato di fare aprire l’università al territorio, avvicinandola alla città di Cosenza che si è sempre sentita lontana dall’Ateneo. “Un obiettivo raggiunto – ha affermato Nicola Leone – anche per merito della sensibilità del sindaco Franz Caruso che ha sempre accolto le nostre esigenze. La collaborazione posta in essere ha toccato diversi fronti ed ambiti da quello della formazione, con i nuovi corsi di laurea ospitati al San Domenico, a quello tecnologico con le start-up a palazzo Spadafora alla residenzialità, con l’apertura della nuova residenza universitaria “San Francesco” nel quartiere Gergeri”.

“Oggi – ha concluso il magnifico Rettore – tocchiamo anche il settore culturale che rappresenta l’inizio di un capitolo nuovo, certamente foriero di nuovi grandi successi”.

Soddisfazione ha, quindi, espresso il prof. Francesco Raniolo, dicendosi sicuro che l’iniziativa messa in campo, di straordinaria qualità, andrà incontro al territorio ed alle esigenze di una vasta e variegata comunità. “Il CAMS – ha sostenuto – ha lavorato con entusiasmo a questo progetto con la volontà di rafforzarlo e svilupparlo anche in futuro”.

“Per la prima volta – ha evidenziato dal canto suo, Fabio Vincenzi - un grande teatro di tradizione del Centro-Sud Italia e un teatro universitario che non ha ancora compiuto vent’anni, costruiscono insieme un’unica stagione. È un segno dei tempi, ma anche un atto di coraggio. È la prova che la cultura può davvero essere un ponte: tra la città e l’università, tra generazioni e sguardi, tra la memoria e il futuro”.

“Siamo orgogliosi di presentare un cartellone unico di altissimo livello – spiegano Carmela Caligiuri e Gianluigi Fabiano de L’Altro Teatro - con ben 17 spettacoli. Un progetto nato nel 2013 insieme ad altri due operatori dello spettacolo, Pino Citrigno ed Enzo Noce, che oggi si aggiunge, grazie anche alla volontà di Fabio Vincenzi, di un nuovo tassello con la collaborazione del Teatro Auditorium Unical. Una rassegna che unisce il Comune di Cosenza e l’Università della Calabria. La nuova Stagione vedrà grandi nomi del teatro italiano ed europeo, dal regista uruguaiano Gabriel Calderón a Dimitri Milopulos, da Emma Dante a Veronica Cruciani”.

Di progetto complesso ed all’avanguardia, ha parlato la consigliera delegata del Sindaco alla cultura Antonietta Cozza che ha posto l’accento sui diversi generi, forme, autori e testi che saranno portati in scena: drammaturgia, commedie, autori contemporanei, monologhi che affrontano importanti tematiche come il femminicidio, la violenza di genere ma anche una rilettura in chiave contemporanea del mito classico del concetto di femminilità.

“L’idea – ha detto la consigliera Cozza- è quella di avvicinare gli studenti al linguaggio teatrale. Per questa ragione si è deciso di applicare delle tariffe agevolate".