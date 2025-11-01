Andrà in onda sulla Rai nei prossimi mesi il programma televisivo Performer Cup TV. Insieme agli attori della compagnia Maros, ai danzatori di Margherita CSDanza e Create Danza, a completare la squadra della nostra regione ci sono anche loro: Carlo Fortino e Giuseppe Schettini che compongono la sezione musica della squadra. Carlo Fortino all’età di tre anni partecipa alla 61 esima edizione dello Zeccino d’Oro qualificandosi per la semifinale. L’anno successivo è finalista con “L’inno del Girino” con il quale vince lo Zecchino Web. È ospite a “Che tempo che fa”. Nel 2021 viene selezionato nel programma “AllTogetherNowKids” che vince con la canzone dei Maneskin “I wannabeyour slave”. Nel 2022 partecipa al programma TV di Chiambretti “La TV dei 100 e uno” . È vincitore nazionale e mondiale del Campionato delle Arti Sceniche e Performative. Vince la manifestazione “InCanto” , premiato dal Maestro Beppe Vessicchio, presidente di giuria. È il nostro cantantenel programma televisivo, in onda sulla Rai, Performer Cup TV. Carlo Schettini invece è il musicista della squadra regionale della Calabria. Laureato in MusicheTradizionali (FisarmonicaDiatonica)pressoilConservatorio Tchaikovsky. La sua passione per la musica nizia a otto anni, come un gioco che con il tempo diventa qualcosa di più profondo. Nel 2017 vince il Campionato Italiano di fisarmonica e l’anno successivo, arriva un altro grande risultato: la vittoria al PIF – Premio Internazionale della Fisarmonica, uno dei concorsi più prestigiosi al mondo. Negli anni successivi continua a competere e ad ottenere riconoscimentie altri numerosi premi in ambito nazionale e internazionale. Vedremo le loro esibizioni sulla Rai al programma televisivo PERFORMER CUP TV nel qualesi cimenteranno in bellissime performance tra sfide di canto, danza e recitaziine.