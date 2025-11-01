Incontro a Palazzo dei Bruzi in Commissione attività economiche e produttive, presieduta dalla consigliera comunale Assunta Mascaro, sui risultati ottenuti da Cosenza Open Incubator (COI), il progetto finanziato dal Mic che ha visto la nascita, nel cuore del centro storico della città, di un incubatore che ospita nove imprese culturali e turistiche. Nel corso della seduta di commissione è stata presentata anche la kermesse di eventi che il COI ha co-organizzato per la cittadinanza di Cosenza. L'incontro operativo, promosso dalla Presidente Mascaro è stato dedicato all’analisi dello stato di avanzamento dell’intervento “Cosenza Open Incubator”, finanziato dal Ministero della Cultura nell’ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo Cosenza-Centro Storico e progettato e nonché realizzato dall’Università della Calabria.

All’incontro hanno partecipato una rappresentanza dello staff di progetto, coordinata dal prof.Maurizio Muzzupappa, Responsabile Scientifico e Delegato al Trasferimento Tecnologico dell’Università della Calabria, e quattro delle nove realtà imprenditoriali ospitate nell’incubatore (Missione al Cubo, 3DPlus, Osacuca e Ellebi Lab).

Durante la riunione, non solo è stato condiviso il lavoro svolto negli ultimi due anni nel Centro Storico di Cosenza, dove l’incubatore opera all’interno del Complesso di Vico San Tommaso, meglio noto come Palazzo Spadafora, come fucina di idee per il sostegno alle imprese culturali e turistiche selezionate con uno specifico Avviso Pubblico, ma è stata presentata anche l’iniziativa “E-Venti: venti di creatività al Cosenza Open Incubator”, che dal mese di ottobre e fino al 31 dicembre propone alla cittadinanza una serie di iniziative realizzate sia dalle imprese che sia dalle associazioni locali.

Il programma, ricco di laboratori, workshop e esperimenti, mira a fornire ai partecipanti un ventaglio di opportunità e approfondimenti tematici sulla linea dell’artigianato creativo, dell’economia circolare, del turismo esperienziale e della cultura scientifica.

L’incontro è stato un importante momento di condivisione, in cui le imprese presenti hanno avuto la possibilità di raccontare brevemente i propri prodotti e le attività svolte nel Centro Storico cosentino. 3DPlus ha presentato il suo prototipo di viaggio immersivo in grado di dare nuova vita ai resti di antiche Terme Romane, grazie ad un protocollo di intesa tra l’Università e la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Cosenza. Missione al Cubo ha illustrato l’offerta formativa sui temi dell’astrofisica sviluppata nel percorso di incubazione, e capace di coinvolgere studenti di ogni età. Osacuca ha raccontato la sua esperienza, non solo come abitante, ma come nuova imprenditrice del Centro Storico grazie al suo showroom di gioielli in ceramica. Ellebi Lab, infine, ha mostrato la sua partecipazione attiva alla riqualificazione economica locale, proponendo prodotti di arte per i cittadini e i turisti.

Presenti diversi consiglieri comunali che hanno accolto l’invito a prendere parte alle iniziative e che hanno chiesto all’Università di continuare a lavorare nel Centro Storico.

Sebbene il progetto finanziato sia prossimo alla conclusione, il prof.Muzzupappa ha sottolineato la volontà dell’ ateneo di continuare ad operare rendendo l’incubatore sempre più uno spazio deputato a trasformare le idee in imprese culturali e turistiche. L’incontro si è concluso con il reciproco impegno a rafforzare la collaborazione istituzionale per costruire un modello stabile di sinergia tra ricerca, impresa e sviluppo locale. L’obiettivo condiviso è trasformare il centro storico in un vero laboratorio urbano, capace di generare cultura, attrarre turismo e sostenere nuove forme di imprenditorialità.