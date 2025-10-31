Dal 4 al 6 Novembre la preziosa copia facsimilare del Codex Purpureus Rossanensis sarà esposta presso il WTM di Londra sotto lo stand di Calabria Straordinaria e presentata alla stampa inglese e ai tour operator internazionali, presso il panel espositivo all’ExCeLLondon, nel cuore della capitale britannica.

L’evento rientra nelle iniziative celebrative e divulgative promosse dall’Arcidiocesi di Rossano-Cariati e dal Museo Diocesano e del Codex, in occasione del 10° anniversario dell’iscrizione del Codex Purpureus Rossanensis nella lista “Memory of the World” dell’UNESCO.

La manifestazione rappresenta un’importante occasione per valorizzare il patrimonio culturale e religioso della Calabria su scala internazionale.

L’esposizione del Codex è stata patrocinata dal Dipartimento turismo Regione Calabria, per promuove le eccellenze culturali e artistiche della regione e suggella i rapporti turistici con il segmento inglese, che già conosce e apprezza questo straordinario manoscritto.

Il CodexPurpureusRossanensis, noto per i sui preziose fogli miniati in pregiata pergamena color porpora e le straordinarie miniature, rappresenta una delle testimonianze più significative del patrimonio artistico regionale ed italiano. La sua presenza alla WTM offrirà ai visitatori l’opportunità di ammirare da vicino questo tesoro della Calabria e rafforzare i rapporti culturali e turistici tra Italia e Regno Unito, anche attraverso i legami di altre opere conservate presso il Museo diocesano, come la tavola della Pietà replicata in un'opera esposta ad Oxford.