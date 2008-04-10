We're sorry but our site requires JavaScript.

 

Morano Calabro (Cosenza) - Nuovi interventi di arredo urbano per valorizzare il territorio

Prosegue il percorso di valorizzazione del centro abitato avviato dall’Amministrazione comunale mediante linee di riqualificazione dell’arredo urbano. Allo scopo di esaltare il fascino e l’identità culturale del paesaggio, sotto la guida del consigliere Geppino Feoli, sono stati recentemente ultimati tre progetti che arricchiscono gli spazi pubblici e rafforzano l’immagine del borgo. Vediamoli.

Anzitutto è stata installata in Viale Gaetano Scorza una scultura ambientale in ferro raffigurante la sagoma della Calabria e l’indicazione geografica di Morano. L’elegante diorama è stato posato in un punto strategico dell’abitato. A completamento dell’opera, sulle pareti retrostanti verrà realizzato un murales che richiamerà le radici e le tradizioni locali, conferendo al sito l’aspetto di un vero e proprio racconto visivo della comunità.

Proseguiamo. Si è proceduto ad illuminare il toponimo “Morano Calabro” collocato in Piazza Maddalena. L’iniziativa, oltre a garantire maggiore visibilità notturna, mira a creare un riferimento accogliente per residenti e visitatori in uno dei luoghi simbolo del paese.

Infine, e non per importanza, sulle rive del fiume Coscile, antico Sybaris, è stata sistemata la cartellonistica informativa con adeguata illuminazione. Il tutto per valorizzare un’area di grande pregio naturalistico e storico, migliorandone la fruibilità e l'integrazione con il percorso di scoperta del territorio.

"Desidero ringraziare – afferma il consigliere Geppino Feoli - la struttura tecnica dell’Ente, per la professionalità e l’impegno profusi nell’esecuzione di questi lavori. Insieme abbiamo tradotto in realtà un programma di cura e abbellimento di alcuni nostri scorci, restituendoli alla collettività rinnovati, più vivibili e più rappresentativi".

Alle parole di Feoli si uniscono le considerazioni del sindaco Mario Donadio il quale, nell’evidenziare il carattere pratico e politico degli interventi, ha osservato come "non si tratti di semplici ornamenti ma di tasselli appartenenti a un mosaico più ampio, a una prospettiva che punta a fare di Morano una destinazione sempre più attrattiva".


di Redazione | 29/10/2025

