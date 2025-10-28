E' annunciata per il 30 ottobre a Vadue di Carolei, presso la cooperativa ArcadiNoè, la presentazione dei risultati dello studio di caso Cnr - Isaffom su “L’Agricoltura sociale per la qualità della vita e la sostenibilità ambientale”.

Promuovere il benessere delle persone e la sostenibilità dei territori attraverso l’agricoltura è possibile. Lo dimostrano i risultati del progetto NUTRAGE “Nutrizione, Alimentazione & Invecchiamento Attivo” del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e in particolare della linea di ricerca della sede di Rende (CS) dell’Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo (ISAFOM) , realizzata in collaborazione con CIA Agricoltori Italiani della Calabria, Associazione Nazionale BioAgricoltura Sociale e la Rete Fattorie Sociali della Sicilia.

I risultati della ricerca, duenque, verranno presentati il 30 ottobre. Sarà un’occasione di confronto e dialogo tra soggetti a vario titolo operanti nella filiera dell’Agricoltura sociale, dagli Enti di Ricerca ai Dipartimenti della Regione Calabria che operano sull’area tematica, con un interessante contributo anche delle aziende campione e delle Associazioni territoriali e di categoria coinvolte nell’indagine.

L'invecchiamento della popolazione rende necessario promuovere percorsi di invecchiamento attivo per il miglioramento della qualità della vita. In questo contesto, l'Agricoltura Sociale emerge come una pratica innovativa e di grande impatto.

Lo studio di caso condotto dal 2023 al 2025 da Sonia Vivona, Alessandra Patitucci, Paola Sdao, Alessandro Colonnese e Angela Magariello, (CNR ISAFOM, Università della Calabria, Cooperativa Don Milani) partendo da un’analisi delle aziende operanti in Agricoltura Sociale nelle Regioni Calabria e Sicilia, ha analizzato i parametri di benessere psicofisico in persone over 65 che frequentano le fattorie sociali individuate come aziende campione, dimostrando come il contatto con la natura e la partecipazione a progetti agricoli e quindi le connesse attività motorie e la qualità dell’alimentazione, possano offrire un supporto concreto a chi affronta solitudine e malattie degenerative.

L'Agricoltura Sociale non è solo una pratica economica, ma un vero e proprio modello di welfare in cui la tutela ambientale, il benessere personale e l'integrazione sociale si uniscono. Le relazioni sociali soddisfacenti, che vengono favorite in questi contesti, possono addirittura aumentare le aspettative di vita.

RIFERIMENTI DI CONTATTO:

- CNR Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo (ISAFOM), sede di Rende - Via Cavour 4-6 Rende (CS) - Resp. Progetto CNR NUTRAGE ISAFOM: Dott.ssa Sonia Vivona – Sonia.vivona@cnr.it