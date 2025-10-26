Una Calabria sempre più competitiva sugli scenari globali nei prossimi anni sarà possibile solo se saranno attenzionati e sviluppati tutti i segmenti turistici capaci di offrire opportunità di crescita e quindi stimolatori di reddito ed economie territoriali. In questa cornice, la tutela delle aree protette connessa ad una loro sempre maggiore e diffusa fruizione turistica, una delle nuove direttrici della Regione Calabria in questi ulti anni, potrà essere accompagnata e rafforzata dalla sempre maggiore formazione e consapevolezza da parte delle nuove generazioni e di quanti oggi privilegiano in questa ottica la formazione tecnica e professionale. Ha usato queste parole, nel corso del suo intervento rivolto anzitutto agli studenti, il Direttore Generale Raffaele Greco, nel corso dell’evento di presentazione dei risultati di TECNA Acoustic, il progetto finanziato dal PNRR e dal National Biodiversity Future Center che utilizza il linguaggio dei suoni per monitorare la vita sottomarina nella Zona Speciale di Conservazione di Capo Vaticano.

Coordinato da Teresa Silvestri, docente dell’Istituto Nautico e Maria Laura Papasergio, rispettivamente responsabile IT e comunicazione dell’Ente, all’evento ospitato dall’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica Nautico Pizzo 1874 e che ha aperto la serie di incontri itineranti nelle scuole e nei territori, insieme a Greco, sono intervenuti anche Giuseppe Sangeniti, dirigente scolastico dell’IT, Luciana Muscogiuri, consulente scientifica del progetto TECNA Acoustic, Cataldo Licchelli, biologo marino della Cooperativa Hydra, Francesco Sesso, ricercatore del Dipartimento DIAM dell’Università della Calabria e campione mondiale di fotografia subacquea e Maria Assunta Menniti, biologa marina e presidente del CESRAM – Centro Studi e Ricerca Ambiente Marino. – Ringraziando la comunità scolastica per l’ospitalità, il Direttore Greco ha sottolineato la necessità di insistere su questi temi soprattutto con le nuove generazioni, così da veicolare alle altre generazioni di adulti, genitori e nonni, un messaggio forte e chiaro di vivibilità ed opportunità offerte dalla terra nella quale possano scegliere di rimanere, per contribuire a costruire sviluppo eco-sostenibile e durevole.

Forse non tutti sanno che, la posidonia, al pari delle foreste terrestri – ha sottolineato il Direttore Greco raccogliendo l’attenzione e la curiosità degli studenti - produce ossigeno, sequestra anidride carbonica, svolge un ruolo importantissimo a contrasto dell’erosione costiera. Così come c’è un target di turisti che si muove per andare alla scoperta di esperienze enogastronomiche, ci sono appassionati di pesca subacquea che si spostano da una costa all’altra per ricercare fondali suggestivi. Tutelare i parchi marini e le aree protette significa, al pari della tutela dell’ambiente emerso, impedire catastrofi e aiutare l’economia e lo sviluppo sostenibile dei territori. In questa direzione sono richieste figure specializzate come guardie ecologiche volontarie o guide, esperti che accolgano i nostri visitatori e li accompagnino alla scoperta di questo patrimonio distintivo. In questo percorso – ha concluso Greco– i giovani hanno un ruolo importantissimo nel trasmettere all’interno delle famiglie e della comunità consapevolezza e comportamenti virtuosi per ridurre l’impatto sul mare.