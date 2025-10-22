Il Comune di Cassano All'lonio ha ottenuto un finanziamento di 200.000 euro per la messa in sicurezza e l’adeguamento della viabilità a servizio delle aree rurali e delle aziende agricole in località Prainetta. La misura per la quale l’Ente sibarita aveva presentato candidatura ricade nell'Intervento SRD07 - "Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali", Azione 1, previsto nell'ambito del Piano Strategico della PAC 2023-2027. Il finanziamento di 200.000 euro, confermato con decreto dei dirigenti della Regione Calabria numero 14 del 15/10/2025, si compone di una parte dell’ammontare di 165.000 euro di soli lavori e di 35.000 euro di somme a disposizione per altre spese collegate all’intervento.

Cassano All’Ionio vanta una forte identità agricola, radicata nella storia e ancora oggi elemento centrale del tessuto economico locale. Il settore, che si estende su oltre 11.000 ettari di superficie coltivata e conta più di 1.500 imprese attive, continua a rappresentare un pilastro fondamentale per lo sviluppo del territorio.

È in questo contesto che si inserisce l’intervento di ripristino della viabilità rurale in contrada Prainetta, voluto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianpaolo Iacobini, e progettato per migliorare le condizioni di accesso alle aziende agricole e sostenere in modo concreto il lavoro quotidiano di tanti operatori.

Le lavorazioni previste dal progetto, redatto e presentato dall’Area Tecnica del Comune Ionico, riguarderanno nel dettaglio: il decespugliamento delle scarpate stradali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con la salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale; l’apposizione di uno strato di collegamento (binder) di bitume di 6 centimetri; l’apposizione di un tappeto di bitume di 3 centimetri. Questa nuova pavimentazione stabile consentirà transiti regolari in ogni condizione atmosferica aumentando, allo stesso tempo, l'operatività delle aziende agricole. L'opera risponde pienamente alle finalità del PSR in quanto migliora l'accessibilità fisica alle aziende agricole favorendo la competitività delle imprese agricole localizzate in contrada Prainetta.

"Con questo progetto – ha affermato il vicesindaco con delega all’Agricoltura Giuseppe La Regina – rispondiamo a una precisa esigenza espressa dal territorio, in particolare da imprenditori agricoli che necessitano di infrastrutture adeguate per operare in sicurezza ed efficienza. Abbiamo partecipato con convinzione al bando regionale nell’ambito della nuova PAC 2023-2027 e ottenuto un finanziamento che consentirà di restituire funzionalità a un’arteria indispensabile per l’agricoltura cassanese".