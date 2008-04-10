L’Associazione Croce Azzurra Scalea ha attivato il progetto “Una rete di solidarietà” finanziato dalla Regione Calabria con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il progetto- riferisce una nota del Csv Cosenza - prevede un servizio di assistenza sociosanitaria potenziata, rivolto a cittadini/e che necessitano di trasporti sanitari protetti per terapie, dimissioni protette o accesso a centri diurni di socializzazione e riabilitazione. “Una rete di solidarietà” si rivolge esclusivamente ad over 65 e persone fragili non autosufficienti. Il numero verde per accedere al servizio è 800 020 645.