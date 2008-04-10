È andata in scena al Cinema Teatro Garden di Rende la grande serata di gala dellaVII edizione di “Quadrato in Scena… Itinerante” 2025, la mostra nazionale d’arte teatralepromossa dal Comitato Provinciale FITA Cosenza, con il patrocinio della Regione Calabria edella Città di Rende. Un evento che ha saputo coniugare spettacolo, emozione e impegno culturale, celebrando il talento delle compagnie teatrali della provincia di Cosenza e premiando l’eccellenzaartistica nel teatro italiano. La serata, magistralmente presentata da Antonio Maria D’Amico con l’ausilio di ImmaGuarasci, ha registrato un foltissimo pubblico e la presenza di numerose personalitàistituzionali e del mondo dello spettacolo. Erano presenti il Presidente nazionale della FITA, Avv. Carmelo Pace, il Tesoriere nazionaleGiuseppe Minniti, il Segretario regionale FITA Calabria Raffaele Paonessa, insieme al CorpoProvinciale FITA Cosenza, guidato dal Presidente Antonio Maria D’Amico, dal Vicepresidente Salvatore Viteritti e dal Segretario Alessandro Bartoletti. Per le istituzioni, hanno portato il loro saluto l’On. Luciana De Francesco, in rappresentanzadella Regione Calabria, e il Consigliere comunale di Rende Eugenio Trombino, testimoniando la vicinanza delle istituzioni al mondo della cultura e delle arti performative. La serata ha offerto momenti di grande spettacolo: le eleganti esibizioni del corpo di ballo“Create Danza” diretto da Filippo Stabile e Carola Puglisi, l’intensa performance di LorenzoMarino, in arte “Altamarea”, e il raffinato momento teatrale di Davide Carpino ed EricaFuoco con il dialogo ispirato a “Le notti bianche” di Dostoevskij. La Giuria artistica, presieduta da Francesco Filareto con Annagiulia Lo Giudice, AntonioAmica e Liliana Misurelli, ha decretato i vincitori delle varie categorie: • Miglior Spettacolo → “TETRIS” (Associazioni Arciere e Sm.art) • Miglior Regia → Marco Silani per “Tetris” • Miglior Attore Protagonista → Alessandro Giordano per “Il terrore dentro di me” • Miglior Attrice Protagonista → Alessandra Pettinato per “Prove” • Miglior Attrice Non Protagonista → Annamaria Lecce per “Il terrore dentro di me” • Miglior Attore Caratterista → Luigi Magnelli per “W le donne” • Miglior Spettacolo Teatro Educational → “Dimenticatevi la vecchiaia”, regia di PinoLeonetti • Premio ai Costumi → “IBAKI APS” • Migliore Scenografia Allestimento → “Nu brutto difetto” (adattamento Crivaro daScarpetta) • Miglior Testo/Adattamento Drammaturgico → “Caos a Broadway” di Carlo Aurelio Colico• Miglior Trucco di Scena → “Il terrore dentro di me” Menzioni speciali: • “Caos a Broadway” di Carlo Aurelio Colico • “Ne è valsa la pena”, per l’intensità dei temi legati alla terza età Nel corso della serata, gli interventi istituzionali hanno sottolineato il valore del teatro comeforma di crescita culturale e comunitaria. Il Presidente Antonio Maria D’Amico ha evidenziato come “Quadrato in Scena” rappresenti una vera fucina di esperienze, capace di connettere le energie dei territori e dare voce allacreatività diffusa. La VII edizione si chiude così con un bilancio entusiasmante, tra applausi, emozioni e lapromessa di una nuova stagione di teatro che continuerà a far brillare i talenti della Calabria.