Una giornata interamente dedicata alla sicurezza e alla prevenzione nei luoghi di lavoro. Si terrà martedì 14 ottobre 2025, presso la Sala Convegni del Distretto Sanitario di Rossano (Via Nestore Mazzei, Corigliano-Rossano), il corso di formazione “La cultura organizzativa delle aziende al servizio della prevenzione”, evento conclusivo del Piano Regionale di Prevenzione 2020-2025. L’iniziativa, organizzata dallo SPISAL dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza in collaborazione con le Commissioni di Albo dei Tecnici della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro delle province di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria, rientra nel percorso formativo nazionale del progetto “Giro d’Italia della Salute e Sicurezza sul Lavoro”. Un progetto che attraversa le regioni italiane per promuovere una riflessione condivisa tra istituzioni, professionisti e imprese sui temi della prevenzione, della responsabilità organizzativa e della tutela dei lavoratori.
di Redazione | 13/10/2025
Cosenza: Consegnati 7 pulsossimetri al reparto di pediatria dell’Annunziata
Cosenza, 13/10/2025
di Redazione
Testata Giornalistica - Registrazione Tribunale di Rossano N° 01/08 del 10-04-2008 - Nessun contenuto può essere riprodotto senza l'autorizzazione dell'editore.
Copyright © 2008 - 2025 Ionio Notizie. Tutti i diritti riservati - Via Nazionale, Mirto Crosia (CS) - P.IVA: 02768320786 - Realizzato da CV Solutions
Ogni forma di collaborazione con questo quotidiano on line è da considerarsi del tutto gratuita e non retribuita - E-mail: direttore@ionionotizie.it