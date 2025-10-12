Si è riunito, nelle settimane scorse, presso la sala del Centro dell’Uici – Unione Italiana Ciechi della provincia di Cosenza, il Collegio di Garanzia del Forum Terzo Settore Calabria. I componenti del Collegio sono Pietro Testa, presidente regionale UICI; Michele Gigliotti, presidente regionale Associazione difesa consumatori e ambiente – Adiconsum e Antonello Grosso La Valle, presidente provinciale e consigliere nazionale UNPLI. Il Collegio è un organo del Forum e decide su tutte le controversie che possono sorgere tra i soci circa le violazioni, interpretazioni e applicazioni dello statuto. Può, altresì, decidere sul ricorso presentato da almeno 1/3 dei componenti dell’assemblea regionale per l’annullamento delle delibere degli organi sociali in quanto contrarie agli scopi e agli interessi del Forum regionale. Nel ruolo di presidente del Collegio di Garanzia è stato nominato Antonello Grosso La Valle.
