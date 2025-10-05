Dalla straordinaria partecipazione all’edizione 2025 dell’Infiorata del Corpus Domini che ha dato colore e premiato, anche quest’anno messaggi legati all’inclusione e alla solidarietà; al conferimento delle chiavi della Città al Maestro Orafo Gerardo Sacco, ambasciatore, con le sue creazioni della cultura arbëreshe nel mondo; passando dalla tappa del format itinerante promosso dal Gal Sibaritide, passando dall'assemblea annuale dell'Associazione Nazionale San Giorgio e i Suoi Comuni e l’evento dedicato al III Centenario dalla nascita di Don Giulio Varibobba, fino alla seconda edizione della Festa del Percoco che ha trasformato il borgo arbëresh in una vetrina di sapori identitari, di sperimentazione gastronomica e di comunità intorno alla pesca a polpa bianca, frutto simbolo di questo microhabitat nel cuore dell’Arberia. Il minimo comun denominatore che lega tutti questi eventi, tessere del complessivo mosaico di esperienze che dà forma e contenuti al progetto MBUZAT EMOZIONA. DESTINAZIONE ARBERIA – dichiara il Sindaco Gianni Gabriele - è quello di una narrazione che promuove la scoperta ed il dialogo e fa vivere l'identità della nostra comunità insieme ai valori e ai sentimenti di tutta l'Arberia attraverso linguaggi diversi, dalla musica alle tradizioni popolari fino alle emozioni della nostra enogastronomia autentica. Tra le istantanee più significative di questo anno c’è sicuramente la commemorazione del III Centenario dalla nascita di Don Giulio Varibobba, precursore della poesia albanese moderna, punta di diamante dell’intero progetto di marketing territoriale che valorizza il percoco, identitario e distintivo; l’extravergine; la sua identità urbanistica affacciata sullo jonio e la sua pinacoteca comunale realizzata interamente da un artista albanese. Ci sono i diversi Caffè Letterari e la festa patronale che si è conclusa con la riposizione del simulacro di San Giorgio Megalomartire sul suo poggio.