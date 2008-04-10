We're sorry but our site requires JavaScript.

 

Ionio Notizie
Home Arte e dintorni Cultura Eventi & Notizie Generica La verde età Medicina e tecnologia #mercolediconletizia Orientarsi oggi Poesie al vento Politica Scuola/Università Sociale Sport Storia Vangelo senza frontiere

Morano Calabro (Cosenza) - L’Auditorium Troisi gremito per il 3° Festival della canzone popolare

L’Auditorium “M. Troisi” di Morano ha ospitato nei giorni scorsi la IIIª edizione del Festival della Canzone Popolare, rassegna che ha confermato il successo degli anni precedenti e ha ribadito il ruolo centrale del borgo nella promozione del costume e della tradizione regionale.

Organizzato dalla Compagnia Folklorica “Calabria Citra”, presieduta da Remo Chiappetta, l’evento, parte del cartellone estivo locale, divenuto punto di riferimento per la ricerca delle radici comuni e la valorizzazione del patrimonio etnico-antropologico, ha riunito interpreti di grande spessore provenienti da diverse aree del Mezzogiorno.

Sotto la brillante direzione artistica di Luigi Stabile e la conduzione di Cica Jhonson, che ha combinato la sua voce a una presentazione dinamica e coinvolgente, la serata ha offerto due ore di spettacolo con canti, danze e sonorità tipiche, alternando al 6/8 della tarantella le più belle melodie folcloriche di oggi e di ieri.

Alla manifestazione hanno assistito, tra gli altri, il sindaco Mario Donadio con l’Amministrazione comunale, il presidente nazionale della FITP Gerardo Bonifati e il suo omologo regionale Marcello Perrone, testimoniando, ognuno per il proprio ruolo, gradimento e sostegno.

Numerosi gli artisti che si sono esibiti sul palco, ricevendo attestati di merito per la bravura e la passione con cui si prodigano nel salvaguardare le radici e la memoria collettiva. Il pubblico, caloroso e partecipe, ha contribuito, a sua volta, a trasformare la kermesse in una festa che ha generato emozioni e gioia.

Il tutto mentre si è già a lavoro per la quarta edizione, nel segno della continuità.

"Per pensare al domani occorre saper custodire la nostra anima più autentica, le nostre storie, le nostre fatiche, i legami», ha commentato il sindaco Mario Donadio. «Queste iniziative sono semi di futuro: ci aiutano a restare comunità e a trasmettere ai giovani la ricchezza di una cultura che non invecchia. Morano c’è. Con il cuore e con l’impegno. Desideriamo, pertanto, esprimere gratitudine alla Compagnia Folklorica “Calabria Citra”, agli artisti, agli sponsor e a quanti hanno fatto sì che il festival riuscisse, dimostrando ancora una volta come la musica sia parte di un linguaggio universale, capace di avvicinare le persone e rendere il territorio più attrattivo".


di Redazione | 04/10/2025

Pubblicità

Servizi studio di sociologia Spazio pubblicitario disponibile vendesi tavolo da disegno studio sociologia

Testata Giornalistica - Registrazione Tribunale di Rossano N° 01/08 del 10-04-2008 - Nessun contenuto può essere riprodotto senza l'autorizzazione dell'editore.

Copyright © 2008 - 2025 Ionio Notizie. Tutti i diritti riservati - Via Nazionale, Mirto Crosia (CS) - P.IVA: 02768320786 - Realizzato da CV Solutions

Ogni forma di collaborazione con questo quotidiano on line è da considerarsi del tutto gratuita e non retribuita - E-mail: direttore@ionionotizie.it