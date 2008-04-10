La Calabria ha tutte le carte in regola per competere alla pari su tutti i mercati, in primis quello dell’accoglienza e dell’enogastronomia, investendo su formazione professionale delle nuove generazioni, filiera corta, stagionalità, qualità certificata ed esaltazione del proprio giacimento di biodiversità. Ne era e resta convinta la grande squadra dell’IIS Majorana di Corigliano-Rossano, i cui studenti e docenti dell’Alberghiero sono stati ancora una volta co-protagonisti di una bella pagina di narrazione esperienziale e positiva della nostra regione, rimbalzata sui media nazionali. Ospiti dell’Azienda Agricola Fonsi a Paludi, una brigata di studenti dell’Alberghiero, accompagnata dal Dirigente Saverio Madera e dai docenti di laboratorio di servizi enogastronomici Antonio Ferace Pietro Bloise, Roberto Pastore e Gianfranco Turano davanti alle telecamere di Geo & Geo (la puntata è andata in onda nei giorni scorsi su Rai 3), ha preparato e presentato un menù identitario e distintivo, dedicato all’autunno. Per gli studenti del Majorana è stata una nuova, utile e proficua giornata di apprendimento e formazione in esterna, sul campo, nell’ambito dei progetti ministeriali di alternanza scuola-lavoro. Per la Calabria che ha sete di un’altra narrazione è stata una nuova occasione per raccontarsi all’Italia ed al mondo come capace di trasformare la propria straordinaria biodiversità in strumenti di crescita personale, professionale e sociale. Il valore aggiunto – sottolinea il Dirigente Madera – è stato e resta quello sul quale insistiamo da anni, ovvero l’utilizzo, la promozione e la comunicazione dei prodotti del territorio in abbinata al prodotto-territorio, in chiave manageriale e di costruzione di una destinazione riconoscibile ed attrattiva.