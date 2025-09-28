L’Associazione PastAut Ets intende procedere alla formazione di uno o più tecnici per il comportamento, relativamente e specificatamente ai disturbi del neurosviluppo in età evolutiva. L’obiettivo - fa sapere una nota del Csv Cosenza - è far acquisire ad uno o più aspiranti volontari dell’associazione le competenze tecniche per interfacciarsi con ragazzi e ragazze con disturbi dello spettro autistico. PastAut ETS si farà carico delle spese per sostenere i corsi di formazione e metterà a disposizione, all’interno della propria sede di Bisignano, a Palazzo Trentacapilli o, alternativamente, nella sede di Cosenza (ex magazzino merci della stazione delle Ferrovie della Calabria) un’apposita postazione informatica per seguire il corso in modalità di Formazione a Distanza (FAD). Per maggiori informazioni si può contattare il presidente dell’Associazione PastAut ETS Giuseppe La Riccia al numero di telefono 373.8663127.
di Redazione | 28/09/2025
Crosia: 'Giovani leoni europei 2023', al via le certificazioni gratuite di inglese
Cosenza, 28/09/2025
di Redazione
Testata Giornalistica - Registrazione Tribunale di Rossano N° 01/08 del 10-04-2008 - Nessun contenuto può essere riprodotto senza l'autorizzazione dell'editore.
Copyright © 2008 - 2025 Ionio Notizie. Tutti i diritti riservati - Via Nazionale, Mirto Crosia (CS) - P.IVA: 02768320786 - Realizzato da CV Solutions
Ogni forma di collaborazione con questo quotidiano on line è da considerarsi del tutto gratuita e non retribuita - E-mail: direttore@ionionotizie.it