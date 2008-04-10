Sentire la nostra lingua arbëreshe risuonare nelle case di tutti gli italiani attraverso la Rai non è soltanto un riconoscimento, ma un fatto di giustizia storica. È la prova che l’identità ereditata da secoli ed attualizzata dalle nostre azioni e dal nostro impegno non è affatto un ricordo ingiallito. Essa rappresenta anzi una forza viva che oggi trova finalmente lo spazio che merita. È con queste parole che il Sindaco Antonio Pomillo commenta con orgoglio l’ufficializzazione nei giorni scorsi dell’avvio della programmazione radiofonica e televisiva della Rete Nazionale interamente in lingua arbëreshe. È un fatto storico che apre a prospettive nuove ed importanti non soltanto per l’Arberia ma per tutto il patrimonio vivo e futuro delle minoranze linguistiche. La lingua – prosegue il Primo Cittadino di Vakarici – è la nostra dignità, il filo che ci lega alle radici e che ci permette di proiettarci nel futuro senza smarrire chi siamo. Ecco perché questa utilissima e lodevole iniziativa non riguarda solo le comunità della nostra Arberia. È destinata a diventare uno strumento di crescita della e per la Calabria e dell’Italia intera.