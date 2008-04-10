È stato un ritorno che ha superato ogni aspettativa. La seconda edizione della festa del Percoco di San Giorgio Albanese ha trasformato il borgo arbëresh in una vetrina di sapori identitari, di sperimentazione gastronomica e di comunità. Numerosi stand hanno offerto un percorso esperienziale capace di unire tradizione e innovazione, rendendo protagonista la particolare pesca a polpa gialla, frutto simbolo di questo microhabitat nel cuore dell’Arberia. Promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Arsac e Regione Calabria, e in partnership con Roka Produzioni e Lenin Montesanto Comunicazione & Lobbying, la Festa del Percoco, tenutasi lo scorso 20 settembre, si è confermata, anche quest’anno, un evento capace di fare rete, accendere riflettori sul patrimonio identitario e rilanciare l’economia circolare dei piccoli borghi. Eventi come questo non sono semplici appuntamenti gastronomici, ma veri strumenti di promozione territoriale e di rafforzamento della nostra identità – Lo sottolinea il Sindaco Gianni Gabriele, ringraziando cittadini, produttori e visitatori per la grande partecipazione alla festa che animato il borgo di Mbuzati.