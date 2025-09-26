Rossana Battaglia nominata referente regionale MDC per le Pari Opportunità e il contrasto alla violenza sulle donne

Il Movimento Difesa del Cittadino (MDC) annuncia la nomina dell’avv. Rossana Battaglia come referente regionale per la Calabria con delega alle Pari Opportunità e al contrasto alla violenza sulle donne. Un incarico che segna un passo importante nella missione di MDC di promuovere, anche a livello territoriale, l’uguaglianza di genere e di rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto alla violenza in tutte le sue forme.

Avvocato con oltre dieci anni di esperienza maturata in diversi contesti professionali e istituzionali, Rossana Battaglia ha sempre dimostrato un forte impegno nella difesa dei diritti delle donne e nella creazione di spazi sicuri e inclusivi.

Nel nuovo ruolo, l’avv. Battaglia sarà chiamata a promuovere e coordinare iniziative di sensibilizzazione pubblica, attività di formazione per professionisti e percorsi di supporto — anche legale — rivolti alle vittime di violenza.

“È un onore assumere questo incarico e lavorare per garantire che ogni donna possa vivere libera dalla paura e con pari opportunità”, ha dichiarato Rossana Battaglia.

“Impegnandomi nella lotta contro la violenza di genere, spero di contribuire a un cambiamento positivo nella nostra comunità.”

La nomina arriva in un momento cruciale, in cui è fondamentale rafforzare politiche e azioni concrete di sostegno e protezione per le donne. In particolare, nel Mezzogiorno d’Italia, la condizione femminile presenta ancora elementi di fragilità: tassi più bassi di occupazione, maggiore difficoltà di accesso a servizi e reti di supporto, e un’incidenza significativa di episodi di violenza

domestica e di genere. Queste criticità rendono ancora più urgente l’impegno di associazioni come MDC per creare percorsi di emancipazione e promuovere una reale cultura della parità.

MDC, attraverso la nuova referente regionale, conferma l’impegno a collaborare con istituzioni, enti locali, associazioni e organizzazioni non governative per assicurare un approccio integrato e capillare al contrasto della violenza di genere.