Rossana Battaglia nominata referente regionale MDC per le Pari Opportunità e il contrasto alla violenza sulle donne
Il Movimento Difesa del Cittadino (MDC) annuncia la nomina dell’avv. Rossana Battaglia come referente regionale per la Calabria con delega alle Pari Opportunità e al contrasto alla violenza sulle donne. Un incarico che segna un passo importante nella missione di MDC di promuovere, anche a livello territoriale, l’uguaglianza di genere e di rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto alla violenza in tutte le sue forme.
Avvocato con oltre dieci anni di esperienza maturata in diversi contesti professionali e istituzionali, Rossana Battaglia ha sempre dimostrato un forte impegno nella difesa dei diritti delle donne e nella creazione di spazi sicuri e inclusivi.
Nel nuovo ruolo, l’avv. Battaglia sarà chiamata a promuovere e coordinare iniziative di sensibilizzazione pubblica, attività di formazione per professionisti e percorsi di supporto — anche legale — rivolti alle vittime di violenza.
“È un onore assumere questo incarico e lavorare per garantire che ogni donna possa vivere libera dalla paura e con pari opportunità”, ha dichiarato Rossana Battaglia.
“Impegnandomi nella lotta contro la violenza di genere, spero di contribuire a un cambiamento positivo nella nostra comunità.”
La nomina arriva in un momento cruciale, in cui è fondamentale rafforzare politiche e azioni concrete di sostegno e protezione per le donne. In particolare, nel Mezzogiorno d’Italia, la condizione femminile presenta ancora elementi di fragilità: tassi più bassi di occupazione, maggiore difficoltà di accesso a servizi e reti di supporto, e un’incidenza significativa di episodi di violenza
domestica e di genere. Queste criticità rendono ancora più urgente l’impegno di associazioni come MDC per creare percorsi di emancipazione e promuovere una reale cultura della parità.
MDC, attraverso la nuova referente regionale, conferma l’impegno a collaborare con istituzioni, enti locali, associazioni e organizzazioni non governative per assicurare un approccio integrato e capillare al contrasto della violenza di genere.
di Redazione | 26/09/2025
Testata Giornalistica - Registrazione Tribunale di Rossano N° 01/08 del 10-04-2008 - Nessun contenuto può essere riprodotto senza l'autorizzazione dell'editore.
Copyright © 2008 - 2025 Ionio Notizie. Tutti i diritti riservati - Via Nazionale, Mirto Crosia (CS) - P.IVA: 02768320786 - Realizzato da CV Solutions
Ogni forma di collaborazione con questo quotidiano on line è da considerarsi del tutto gratuita e non retribuita - E-mail: direttore@ionionotizie.it