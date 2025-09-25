We're sorry but our site requires JavaScript.

 

Ionio Notizie
Catanzaro (Catanzaro) - La Calabria incorona i campioni regionali di scopone scientifico: Salvatore Parisi e Nicolò Emanuele

La sede provinciale dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (UIC) di Catanzaro ha ospitato la fase regionale del torneo di scopone scientifico, un evento molto sentito che ha visto la partecipazione di sette coppie provenienti da diverse province calabresi. La competizione ha premiato la coppia formata da Salvatore Parisi e Nicolò Emanuele, che si è aggiudicata il primo posto. Grazie a questa vittoria, i due giocatori si sono qualificati di diritto per la fase finale nazionale, che si terrà a Palermo.

Il podio e la partecipazione delle province

Il torneo ha visto una sana competizione tra le coppie, con un podio che ha premiato il talento e la strategia. Al secondo posto si è classificata la coppia di Cosenza, composta da Antonio Posteraro e Fortunato Cupi.

Le coppie che hanno animato la competizione regionale provenivano da quattro diverse province: due coppie da Cosenza, due da Catanzaro, due da Reggio Calabria e una da Crotone. La manifestazione ha rappresentato un'importante occasione di incontro e socializzazione, oltre che di sfida sportiva, per i tesserati dell'UIC di tutta la regione.


di Redazione | 25/09/2025

