Franz Caruso ha ricevuto Francesco Sesso, che quest’anno rappresenterà nuovamente l’Italia ai campionati del mondo di fotografia subacquea in programma dal 5 al 12 ottobre prossimi nelle Isole Medas, in Spagna .

“Ho voluto incontrare Francesco per formulargli personalmente gli auguri più sinceri e calorosi per la nuova ed imminente competizione a cui prenderà parte da protagonista– ha affermato Franz Caruso – Sono certo che confermerà la sua stoffa da campione anche in Spagna dove terrà alta la bandiera italiana e cosentina. Ciccio Sesso ci ha abituato a grandi successi ed a straordinarie imprese in uno sport, quello della fotografia subacquea appunto, certamente bello ma assai pesante e complesso che pratica per una sfrenata ed incontenibile passione a livelli agonistici dove ha raggiunto traguardi di assoluto primato”.

“Ringrazio Francesco Sesso - ha concluso Franz Caruso – perché dà lustro alla nostra città. Ogni qualvolta Ciccio è salito sul podio ha portato con sé anche la nostra Cosenza e la nostra Calabria. Ciò è un vanto ed un orgoglio. L’auspicio è di poterlo nuovamente plaudire per i successi che anche ai prossimi mondiali saprà raggiungere ed ottenere”. Franz Caruso ha, quindi, consegnato a Francesco Sesso una targa recante un’inscrizione alquanto significativa: “con orgoglio per la sua instancabile opera”.