Cosenza (Cosenza) - Targa del Comune a Ciccio Sesso che rappresenterà l’Italia ai mondiali di fotografia acquatica

Franz Caruso ha ricevuto Francesco Sesso, che quest’anno rappresenterà nuovamente l’Italia ai campionati del mondo di fotografia subacquea in programma dal 5 al 12 ottobre prossimi nelle Isole Medas, in Spagna .

“Ho voluto incontrare Francesco per formulargli personalmente gli auguri più sinceri e calorosi per la nuova ed imminente competizione a cui prenderà parte da protagonista– ha affermato Franz Caruso – Sono certo che confermerà la sua stoffa da campione anche in Spagna dove terrà alta la bandiera italiana e cosentina. Ciccio Sesso ci ha abituato a grandi successi ed a straordinarie imprese in uno sport, quello della fotografia subacquea appunto, certamente bello ma assai pesante e complesso che pratica per una sfrenata ed incontenibile passione a livelli agonistici dove ha raggiunto traguardi di assoluto primato”.

“Ringrazio Francesco Sesso  - ha concluso Franz Caruso – perché dà lustro alla nostra città. Ogni qualvolta Ciccio è salito sul podio ha portato con sé anche la nostra Cosenza e la nostra Calabria. Ciò è un vanto ed un orgoglio. L’auspicio è di poterlo nuovamente plaudire per i successi che anche ai prossimi mondiali saprà raggiungere ed ottenere”.  Franz Caruso ha, quindi,  consegnato a Francesco Sesso una targa recante un’inscrizione alquanto significativa: “con orgoglio per la sua instancabile opera”.

 


di Redazione | 24/09/2025

