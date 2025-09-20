Due giornate intense, tra emozioni e riconoscimenti, hanno caratterizzato la seconda edizione del Premio Unpli Crotone, svoltasi nei suggestivi scenari del Castello di Santa Severina e del Museo Lilio di Cirò Superiore. L’evento, promosso dalle Pro Loco crotonesi, ha celebrato storie ed eccellenze che rappresentano l’identità e la vitalità del territorio. Tra gli altri, a ricevere il premio è stato il maestro orafo Michele Affidato, insignito del riconoscimento “Ambasciatore della bellezza crotonese nel mondo”. La motivazione del premio ha voluto sottolineare come, attraverso la sua arte orafa, Affidato sia riuscito, nel tempo, a dare forma a ciò che viene universalmente riconosciuto come eccellenza, portando nel mondo l’immagine autentica della sua Calabria e ricevendo nella propria terra l’onore che merita. Figura di rilievo internazionale, Michele Affidato ha realizzato nel corso della sua carriera opere destinate agli ultimi quattro Pontefici, tanto da essere annoverato tra gli artisti di fiducia della Santa Sede. Il Brand del Maestro si è affermato non solo per le particolari creazioni di oreficeria e gioielleria, ma anche per essere diventato punto di riferimento, con le sue opere, per i grandi eventi nazionali e internazionali. Tra i più prestigiosi: i premi speciali per il Festival di Sanremo e opere per importanti rassegne cinematografiche. Con le sue creazioni Affidato porta ovunque l’impronta delle sue radici. Ricevere il premio nella sua terra e tra la sua gente ha assunto un significato ancora più profondo, suggellato dalla consegna da parte dell’avvocato Aldo Truncè, testimone del premio e amico fraterno dell’artista. Truncè ha ricordato con affetto episodi dell’infanzia condivisa con il maestro, restituendo al pubblico la dimensione più intima e autentica del suo percorso umano oltre che professionale. Tra l’altro ha detto: “Lui viveva in seminario e io ci andavo solo per fare i compiti dopo essere andato a scuola - commenta l’Avv. Truncè - C'erano i libri, c'erano le partite a pallone, c'erano le risate e qualche volta pure ginocchia sbucciate. Ma Michele aveva qualcosa in più. Lui aveva sempre un foglio davanti, una matita in mano. Disegnava. Disegnava in silenzio, ma con una luce negli occhi che non era da tutti. Io ricordo un disegno, in particolare, è c’è l'ho stampato in testa come se fosse ieri. Il volo delle lucciole. Sembrano cose piccole, le lucciole, no? Ma la loro luce, di notte, è capace di farti vedere la strada. E secondo me, quella è l'immagine più vera di Michele. Michele è rimasto sempre vero - continua Truncè - Michele basta guardarlo in faccia, basta stringergli la mano, per capire che uomo è. Un uomo che non ha perso il ragazzo che era. È questo, lasciatemelo dire, il suo capolavoro più grande. Grazie Michele, grazie fratellone per averci dato una speranza. Per averci insegnato che la luce si può disegnare anche tra i silenzi, anche partendo da un campo scuola in montagna, anche partendo da qui. Grazie a tutti voi, perché, stasera, premiando Michele, premiamo un pezzo della nostra storia”. Alla cerimonia hanno preso parte rappresentanti delle istituzioni locali e regionali, insieme ai vertici delle Pro Loco: il sindaco di Cirò Mario Sculco, il presidente della Provincia di Crotone Sergio Ferrari, il presidente della Pro Loco di Crotone Maria Grazia Grande, il presidente della Pro Loco “Luigi Lilio” di Cirò Niki Defranco, il vicepresidente regionale UNPLI Calabria Domenico Cerminara, il presidente provinciale UNPLI Crotone Giovanni Fabiano, Martino Barretta del Gal Kroton e il presidente della Pro Loco di Cerenzia Isabella Sganga. Tutti hanno sottolineato l’importanza di questo riconoscimento e il ruolo delle Pro Loco come custodi delle tradizioni, promotori di identità e strumenti di coesione sociale. L’UNPLI, attraverso le proprie realtà associative, è da sempre impegnata nella valorizzazione delle tradizioni, nella promozione culturale e nello sviluppo sociale dei territori. Con il “Premio Unpli Crotone”, giunto alla seconda edizione, si intende riconoscere il valore di chi, con il proprio impegno e la propria opera, contribuisce a dare prestigio e visibilità alla Calabria. “Ricevere questo riconoscimento nella mia terra è per me motivo di profonda emozione - commenta Michele Affidato - Porto con me le mie radici ovunque vada, e sapere che il mio lavoro venga considerato ambasciatore della bellezza crotonese nel mondo mi riempie di gratitudine e responsabilità. Dedico questo premio alla mia famiglia, ai miei collaboratori, agli amici di sempre e a tutta la comunità che mi sostiene con affetto in ogni mio percorso”.