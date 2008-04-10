di DON MICHELE ROMANO - Il brano del Vangelo odierno (Lc 8, 1-3), è tutto sintetizzato, in ciò che contempliamo, nel terzo Mistero Luminoso del Santo Rosario: "L'annuncio del Regno di Dio e l'invito alla Conversione!"

Il Signore ci accorda sempre il suo perdono, se noi ci accostiamo a Lui, con umile fiducia, fino alla fine del mondo, ma in modo particolare, attraverso i Sacramenti dell'Eucaristia e della Riconciliazione, affidati alla sua Chiesa. Oggi, vediamo Gesù che, come viandante instancabile, svolge la sua missione, attraverso località grandi (città) e piccole (villaggi)..., questo per dirci che il Vangelo, deve poter camminare su tutte le strade del mondo. In questo suo peregrinare, Gesù, è accompagnato non solo dagli Apostoli, che costituiscono il primo nucleo del popolo di Dio, ma ci sono anche alcune donne che, avendo fatto esperienza del dono del Perdono, si sono sentite amate, e per questo amano il Signore, con una notevole azione assistenziale: infatti, offrono la loro collaborazione, e "li servivano con i loro beni" (v 3b).

Questo ci dice che Gesù, non esclude nessuno dalla sua missione Evangelizzatrice. Anzi, va detto che con le donne, si comporta sorprendentemente da "moderno". Infatti, mentre la Donna a suo tempo, sia tra gli ebrei, che greci e romani, godeva di ben poca stima, e ancor meno libertà (era esclusa da ogni attività decisionale, politica o religiosa), Gesù, non ha alcun problema a parlare con loro (vedi la Samaritana al pozzo- Gv 4, 1-30). Ma c'è di più: lo spirito di servizio di queste donne, le porterà fino ai piedi della Croce, e davanti al Sepolcro, le farà entrare in esso, e diventeranno le prime "Testimoni" del Risorto. Saranno proprio gli Apostoli e queste donne, il "piccolo gregge? al quale il Padre, si è compiaciuto di donare il suo regno (Lc 12, 32). La loro peculiare caratteristica, è che ascoltano Gesù, e stanno con Lui. Questo "ascoltare" Gesù, e "stare" con Lui, è la qualifica più bella e più profonda, che deve caratterizzare Il Discepolo: sottolinea l'Amore personale, che lo lega al suo Signore. Come Società, ma soprattutto come Chiesa, abbiamo ancora molta strada da percorrerere, per guardare ognuno come *Persona*, per valorizzare i talenti di ognuno, le peculiari caratteristiche, senza discriminazione alcuna, proprio come faceva Gesù, che ha saputo restituire "dignità" alla Donna, valorizzando in ciascuno di esse, i Carismi e e i Doni. Notiamo, altresì, che nel Vangelo, le donne non sono elencate genericamente tra i discepoli, ma accanto ai Dodici : "C'erano con lui i Dodici ed alcune donne... e molte altre" (vv 2-3a). C'è chi ha commentato, che questi tre versetti, probabilmente, sono sfuggiti ad ogni censura "maschilista", anche quelle clericali, se pensiamo che dopo i primi secoli, si pensò bene di ribadire la superiorità maschile, anche nella Chiesa. Eppure Luca ci fornisce queste informazioni sconvolgenti, senza tema alcuna, parlandoci della presenza di queste Donne: non "perpetue" degli Apostoli, o "badanti" di Gesù, ma "Discepole", coinvolte direttamente nell'opera dell'Annuncio.

E che Donne! Maria di Màgdala (una città ricca e fiorente), non una povera prostituta di allora, ma forse una commerciante benestante, liberata dai suoi demoni interiori. E Susanna, della quale non sappiamo molto; Giovanna, moglie del contabile di Erode. Donne che Gesù, ha riscattato dalla condizione di servilismo e di subalternità, senza via di scampo! Purtroppo, sono passati duemila anni, e la esemplare intuizione, così innovativa di Gesù, stenta ancora a realizzarsi pienamente, anche nella Chiesa. Che lo Spirito Santo, ci aiuti in questo progetto di "riscatto", e di sempre maggiore valorizzazione delle Donne: *Vero Patrimonio dell'Umanità* Auguro a tutti di cuore, una serena e santa giornata.