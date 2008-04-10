la comunità parrocchiale di Terranova da Sibari ha vissuto un momento di grande intensità spirituale e di profondo significato ecclesiale: l’ingresso ufficiale del nuovo parroco, fra Gaetano, appartenente all’Ordine dei Frati Minori.

La solenne celebrazione eucaristica, svoltasi nella Chiesa Madre gremita di fedeli, è stata presieduta da S.E. Mons. Maurizio Aloise, Vescovo della Diocesi di Rossano-Cariati, e ha visto la partecipazione del rev.mo Padre Mario, Ministro Provinciale dei Frati Minori di Calabria, del parroco uscente Padre Francesco, oltre alla presenza delle autorità civili e militari del territorio.

Durante l’omelia, il Vescovo Maurizio ha proposto una profonda riflessione sul significato della Croce, cuore del messaggio cristiano, prendendo spunto dalla Parola di Dio proclamata:

“Non ci sia per noi altro vanto che nella Croce del Signore nostro Gesù Cristo” (Gal 6,14).

Richiamando l’immagine della Croce come “albero della vita, segno dell’amore che vince ogni male”, il Vescovo ha invitato la comunità a guardare a Cristo crocifisso come fonte di speranza e forza.

“La Croce ci educa. Ci insegna che non c’è gloria senza dono, non c’è resurrezione senza passione”, ha sottolineato, ribadendo come la logica evangelica capovolga quella del mondo, e inviti ogni cristiano ad abbracciare l’amore che si fa servizio e fedeltà quotidiana.

Un caloroso e commosso ringraziamento è stato rivolto a Padre Francesco, che nei nove anni ha guidato la parrocchia con spirito francescano, dedizione e disponibilità all’ascolto.

“La tua testimonianza semplice e profonda del Vangelo resterà nel cuore di tanti”, ha detto il Vescovo, ricordando lo stile fraterno e umile con cui Padre Francesco ha saputo incarnare la spiritualità di San Francesco d’Assisi.

La comunità di Terranova accoglie ora fra Gaetano come nuovo pastore. Il Vescovo e il Ministro Provinciale hanno espresso la loro fiducia nel nuovo parroco, sottolineando il valore di questa nuova tappa come occasione di crescita e di rinnovamento.

“A te, caro Padre Gaetano, la Croce del Signore sia luce e sostegno. Accogli questo ministero non come un peso, ma come una grande possibilità di amare, servire e donarti”, ha detto Mons. Aloise, incoraggiando i fedeli ad accompagnare il nuovo parroco con preghiera, collaborazione e spirito di comunione.

Oltre ai numerosi fedeli, hanno preso parte alla celebrazione anche le autorità civili e militari del territorio, a testimonianza del forte legame tra la Chiesa locale e le istituzioni. La loro presenza ha contribuito a rendere il momento ancora più solenne e condiviso.

La celebrazione si è conclusa con un augurio e una preghiera:

“Che la Croce del Signore sia per questa comunità la radice di una nuova primavera spirituale, segnata da unità, carità e rinnovato entusiasmo.”

Con emozione e gratitudine, la comunità ha salutato il nuovo parroco, avviandosi con fiducia verso un nuovo cammino di fede, nella consapevolezza che “Cristo crocifisso e risorto è la nostra forza, la nostra pace, la nostra gioia”.