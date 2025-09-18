Dopo tante e interessanti iniziative formative e di promozione del lavoro, sono stati due i corsi formativi per apicoltori, realizzati dall’Arsac Calabria, per poi arrivare alla costituzione di una associazione di apicoltori nel piccolo borgo di Pietrapaola (CS) nell’Arcidiocesi di Rossano - Cariati. Il gruppo – ha spiegato l’assistente spirituale don Gianni Filippelli - è nato da incontri che in passato hanno visto coinvolti i referenti in occasioni di promozione della Pastorale sociale del lavoro e sviluppo, nelle Arcidiocesi di Rossano - Cariati e Crotone - Santa Severina (Crotone, Cirò Marina, Pietrapaola, Mandatoriccio, Calopezzati e Corigliano - Rossano). Ispirati dalla figura di San Josemaria e dalla sua illuminante verità che riconosce nel lavoro una via di santificazione e di tante “azioni segno” dell’opera di questo Santo che mirano a sostenere giovani e meno giovani che si preparano a entrare nel mondo del lavoro. Nei giorni scorsi una rappresentanza dell’associazione é stata accolta presso il Centro Elis di Roma, una realtà di rilievo nazionale e internazionale che opera da anni nel campo della formazione e dell’inserimento nel mondo del lavoro. L’incontro si è svolto in un clima di grande ascolto. La delegazione è stata accolta dalla professoressa Lucrezia Baldonero e da don Alfonso Guijarro che hanno fatto visitare l’Elis e spiegato agli ospito come vengono gestiti formazione e inserimento dei ragazzi nel mondo lavorativo e per l'aggiornamento professionale di chi già lavora. Sono emerse, infatti, significative prospettive di sinergia, con l’obiettivo di avviare percorsi comuni che possano favorire nuove opportunità di crescita e sviluppo per il territorio calabrese.L’associazione “Lascia Traccia” Amici di San Josemaria, conferma il proprio impegno a promuovere iniziative e collaborazioni che contribuiscano a creare valore e a rafforzare il legame tra formazione, lavoro e sviluppo territoriale.

