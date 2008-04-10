Botricello (in provincia di Catanzaro) ha accolto la sesta edizione della “Strabotricello”, gara podistica di 10 chilometri, articolata in 5 giri sul suo splendido lungomare. Organizzata dalla Pro Loco di Botricello sulla base solida e ben collaudata dell'Asd “Corricastrovillari”. Al traguardo 149 atleti al maschile e 29 atlete al femminile, per un ragguardevole totale di 149 partecipanti. Concomitante alla gara la premiazione dei “titoli regionali Master” per le categorie SM55 ed SM40: Francesco Mancuso ed Antonio Magisano, entrambi dell'Asd “Marathon Cosenza” hanno conquistato il titolo. Ha vinto l’assoluto maschile Matthias Rizzotto dell'Asd “Scuola Atletica Krotoniate”, con uno splendido Charles James Elshaikh alle sue spalle a pochissimi secondi, confermatosi anche in questa gara l’uomo da battere! Terzo gradino del podio per Salvatore Forciniti dell'Asd “Scuola Atletica Krotoniate”. Nell’assoluto femminile ennesima vittoria per Francesca Paone dell'Asd ”Hobby Marathon Catanzaro” , sul secondo gradino del podio Mariacarmela Nardi dell'Asd “Koss Running” di San Pietro In Guarano (CS) ; terza classificata Rosa Ciccone dell'Asd “Atletica Barbas” di Reggio Calabria. Alla sua seconda partecipazione alla Strabotricello. L'Athlos di Mirto Crosia ha confermato e rafforzato, a sua volta, la presenza nelle gare che hanno acquisito memoria e prestigio nel calendario delle competizioni. Anche per Athlos, con i suoi Master, risultati importanti con in testa Andrea Ponzi giunto al traguardo in undicesima posizione assoluta e salito sul secondo gradino del podio nella categoria SM45. A dispetto della sua ancora acerba esperienza nelle competizioni continua la stupefacente sequenza di risultati di rilievo per Nety Tuca giunta decima assoluta ed anch’ella salita sul secondo gradino del podio nella categoria SF40. Ancora nella SM45 nuovamente una ottima prestazione di Gianluca Sabetta con il suo settimo posto che lo conferma così in pianta stabile tra gli atleti più performanti, in una delle categorie più combattute. Significativo di una crescita costante, dopo il suo recente ritorno alle gare, l’ottavo posto di Pierluigi Iapichino nella anch’essa super competitiva categoria SM. Dunque, l'Athlos è rientrata a casa con il cuore ricolmo di gioia e la soddisfazione di aver fatto bene! intanto da evidenziare che domenica prossima, 21 settembre l'Athlos Main solution debutterà con la sua prima gara sul lungomare "Centofontane” di Mirto Crosia (CS). E' desiderio di tutta l’Athlos condividere questo momento così importante e determinante per l'Asd con il maggior numero di atleti che vorranno onorarla della loro presenza e vivere con essa un sogno che si realizza.