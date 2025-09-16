La partecipazione, sempre più da attore protagonista, dell'Ente per i Parchi Marini Regionali (EPMR) della Calabria, nei principali momenti di dibattito e di riflessione sullo sviluppo eco-sostenibile della nostra regione rappresenta ormai uno dei termometri più affidabili di una consapevolezza e di una sensibilità nuove e sempre più diffuse rispetto alla tutela ambientale e alla valorizzazione del complessivo e competitivo patrimonio identitario e distintivo dei nostri territori.

RIBADITA VISIONE TUTELA AMBIENTALE AL FESTIVAL PEPRONCINO DIAMANTE

È in questa cornice di valori, contenuti e obiettivi condivisi che, in un percorso di sensibilizzazione che lo vede impegnato da mesi in tutte e cinque le province, rappresentato dal responsabile dell'area tecnico scientifica Pietro Pileci, l'EPMR ha portato il proprio contributo all'interessante tavola rotonda ospitata nei giorni scorsi dal salotto di Radio Azzurra, sul Lungomare Fabiani – Mancini di Diamante, sul tema Turismo sostenibile: best practice, nuove prospettive, strategie di valorizzazione territoriale e sviluppo comunitario.

IMPORTANTE MOMENTO DI CONFRONTO TRA ESPERTI ED ISTITUZIONI

Coordinati dalla giornalista Marianna De Luca, insieme a Pileci in rappresentanza del Direttore Generale Raffaele Greco, all'importante momento di confronto tra esperti ed istituzioni, inserito nel più ampio programma del Festival del Peperoncino, sono intervenuti anche il Presidente dell'associazione Mare Pulito Bruno Giordano, Francesca Mirabelli; il Primo Cittadino Achille Ordine; l'Assessore al Turismo Francesco Bartalotta; il Generale dei Carabinieri Pietro Salsano; l'Ammiraglio Giuseppe Sciarrone; il presidente della FEE Bandiera Blu Claudio Mazza ed il deputato Alessandro Colucci.