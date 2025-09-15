La Calabria celebra un suo grande talento sportivo. Giuseppe Parrilla, unico pilota calabrese in gara nel Campionato Italiano di Moto d'Acqua, ha conquistato il titolo di vice campione d'Italia al termine di un'emozionante e combattuta stagione. Il verdetto finale è arrivato a Fiumicino, nelle acque antistanti Piazzale Molinari, che hanno ospitato dal 12 al 14 settembre il "Grand Prix Aquabike Città di Fiumicino", tappa conclusiva e decisiva del campionato nazionale.

In una competizione che ha visto la partecipazione di oltre 150 atleti provenienti da tutta Italia, Parrilla ha dimostrato ancora una volta la sua tenacia, abilità e determinazione, lottando fino all'ultima boa nonostante alcuni problemi tecnici che hanno reso la sua gara ancora più complicata. Il pilota di Cariati, in forza alla scuderia GF Sport Racing, ha saputo gestire con maestria le difficoltà meccaniche, dimostrando quella stoffa del campione che lo contraddistingue: quando la tecnica vacilla, emerge il carattere.

Grande è la soddisfazione del team che ha supportato Parrilla durante tutta la stagione. Francesco Fico, Presidente della Asd GF Sport Racing, ha commentato con entusiasmo il risultato del suo pilota:

"Siamo immensamente orgogliosi di Giuseppe. Questo secondo posto è il coronamento di un anno di sacrifici, duro lavoro e una passione incrollabile. Parrilla non è solo un atleta di grandissimo talento, ma anche un uomo dai valori eccezionali. Ha affrontato la stagione con una determinazione incredibile, superando anche un infortunio che lo aveva tenuto fermo per qualche tempo. Vedere la sua moto d'acqua sfrecciare tra i migliori d'Italia è una gioia che ripaga ogni sforzo. Continueremo a supportarlo con tutte le nostre forze, convinti che questo sia solo un altro passo di una carriera destinata a traguardi ancora più prestigiosi."

La conquista del titolo di vice campione 2025 è il culmine di un percorso sportivo eccezionale per Giuseppe Parrilla. L'imprenditore quarantenne di Cariati, che da circa sei anni coltiva questa passione ad alti livelli, ha costruito il suo successo gara dopo gara.

La stagione 2025 era iniziata sotto i migliori auspici con un brillante secondo posto nella tappa inaugurale di Rimini a maggio, dove aveva dimostrato subito di poter competere per il titolo. Un infortunio (frattura di una costola) lo ha costretto a saltare la tappa di Chioggia, ma il suo rientro è stato trionfale. Nel Gran Premio di Puglia a Santa Cesarea Terme, a giugno, nonostante le condizioni marine avverse, ha compiuto una rimonta straordinaria, conquistando un primo e un secondo posto che lo hanno rilanciato in classifica generale.

Questi successi si aggiungono a un palmarès già ricco, che include il titolo di Campione Regionale Puglia, la vittoria in una tappa interregionale in Calabria e importanti piazzamenti a livello europeo, come la vittoria al GP Costabella di Rijeka, in Croazia, nell'ottobre 2024.

Visibilmente emozionato al termine della gara di Fiumicino, Giuseppe Parrilla ha voluto condividere la sua gioia:

"È un'emozione indescrivibile. Questo podio vale tantissimo perché arriva alla fine di una stagione complicata ma piena di soddisfazioni. Dedico questo risultato a mia moglie e a tutta la mia famiglia, che mi sostiene sempre con un amore infinito, e a tutto il mio team, la GF Sport Racing e Fico Sport Nautica, che mi fornisce un supporto tecnico impeccabile. Un ringraziamento speciale va anche a tutti gli sponsor che hanno creduto in me e in questo progetto, il loro supporto è stato fondamentale. Senza di loro, nulla di tutto questo sarebbe possibile. Spero si possano accendere i riflettori su uno sport meraviglioso come la motonautica, che ha un potenziale enorme per la promozione del nostro territorio. Portare in alto il nome della Calabria è il mio orgoglio più grande. Ora però la testa è già proiettata verso una sfida ancora più ambiziosa, un progetto che mi fa battere il cuore e che rappresenterà un salto di qualità importante nella mia carriera. Ma di questo ne parleremo nei prossimi giorni."

Mentre le moto d'acqua vengono riposte nei garage e i trofei trovano posto nelle bacheche, Giuseppe Parrilla ha già lo sguardo rivolto all'orizzonte, dove nuove onde lo attendono. In un mondo sportivo spesso dominato da numeri e classifiche, la sua storia ci ricorda che dietro ogni gara c'è un sogno che prende forma sull'acqua, onda dopo onda. E per chi come lui porta nel cuore il blu dello Ionio calabrese, ogni traguardo non è un arrivo, ma una nuova partenza verso acque ancora da esplorare.