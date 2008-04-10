di DON MICHELE ROMANO - Oggi, la Liturgia ci fa celebrare la Festa dell'Esaltazione della Santa Croce, una Festa che risale al 628, quando l'Imperatore Eraclio, recuperò dalla Persia, la Santa Croce, e proprio come oggi, 14 settembre di quello stesso anno, fu portata in Processione dallo stesso Imperatore, a Gerusalemme, e da allora è inclusa nel Calendario Liturgico, come Festa comune all'Oriente e all'Occidente.

Il Vangelo di oggi (Gv 3, 13-17), ci dice che: La Croce è la Gloria e l'Esaltazione di Cristo; È il "Calice" prezioso che raccoglie tutte le sue sofferenze; È la vera "Cattedra" da cui ascoltare ogni insegnamento di vita! È solo con la Fede, che l'Umanità potrà comprendere l'evento scandaloso e sconcertante della Salvezza, ottenuta per mezzo della Croce, e guarire dal suo male, proprio come gli Ebrei un tempo, nel deserto, guariti dai morsi dei serpenti velenosi, guardando il serpente di bronzo che Mosè, per comando di Dio, aveva fatto innalzare come segno di vita (Nm 21, 4-9). Anche la nostra vita è quotidianamente esposta ai morsi del serpente, il diavolo, ma Dio Padre, ha mandato a noi il suo Figlio per salvarci..., e questa, è la sua più alta manifestazione, perché: "Dio è Amore" (1Gv, 4, 8-16). La missione di Gesù, è quella di portare agli uomini la Salvezza: "Dio ha tanto amato il mondo, da dare il suo Figlio unigenito, perché chi crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna" (v 16). Paolo canta questo prodigio della Croce, operato da Gesù, che "essendo Dio, svuotò se stesso, divenuto simile agli uomini, si umiliò come più non poteva: divenne obbediente fino alla morte e alla morte di croce, per riparare l'Antico Peccato di originale superbia" (Fil 2, 7-8). Ecco perché, oggi, ci insegna il Vangelo: "Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto" (Gv 19, 37), ed il Mistero d'Amore continua: "Quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me" (Gv 12, 20). Ma il paradosso ancora prosegue: Proprio per questo "Iddio lo esaltò e gli diede un nome che al di sopra di ogni altro nome" (Fil 2, 9). Da qui trae origine, la sua nuova "Regalità". Infatti, su ogni Croce, troviamo la scritta "INRI": Iesus Nazarenus

Rex Iudeorum (Gesù Nazareno Re dei Giudei). Nell'esaltazione della Santa Croce, il suo Nome diviene: "Il Re dei Re", "perché nel nome di Gesù, ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra, e sotto terra" (Fil 2, 10). Nel Battesimo, noi tutti siamo stati segnati col "Segno della Croce. Oggi, per noi, fare il Segno della Croce: "Significa proclamare la nostra appartenenza a Cristo, e professare la nostra fede nella potenza della Passione del Signore"(San Tommaso). Non c'è Cerimonia Liturgica, che inizi senza questo "Segno", che nel linguaggio biblico, ha due significati: 1)- "Dio ci Bene-dice", cioè ci vuole bene (Gen 28, 3);

2)- "Noi Bene-diciamo Dio", ovvero:

lodiamo e rendiamo grazie, per tutti i suoi benefici (Gen 4, 20; Sal 113). Anche durante la Santa Messa, alla proclamazione del Vangelo, i Fedeli, mentre rispondono "Gloria a te, o Signore", sono invitati a tracciare col pollice, un segno di croce: sulla fronte, sulle labbra, e sul petto, per auspicare che la Parola di Dio che ascoltiamo, diriga: i nostri pensieri, le nostre parole, e le nostre azioni, cioè, tutta la nostra vita. Oggi, festeggiare la Croce, è mettersi dalla parte dei sofferenti, di quanti sono nella disperazione, per far sì che la gioia della Redenzione, portata a compimento da Gesù, con la sua Morte e Risurrezione, possa raggiungere ogni uomo su questa terra. Ecco perché in questa Festa dell'Esaltazione della Santa Croce, oggi la Chiesa, vuole invitarci ad accogliere questa Sapienza Divina: "Follia e Scandalo per il mondo, ma Grido d'Amore e seme di Gloria, per ciascuno di noi". La Croce è il supplizio che manifesta tutto l'Amore di Dio, dove l'apparente impressione di "impotenza", manifesta tutta la sua misericordia, e il "silenzio" che la circonda, è la Parola più eloquente di Dio. Non possiamo distogliere il nostro sguardo dalla Croce, perché è su quel Legno che Dio ha inchiodato per sempre i nostri limiti, i nostri fallimenti, e le nostre vulnerabilità! L'eterno "paradosso" della Croce, dovrebbe ridimensionare i nostri criteri di valutazione, che come Chiesa e Cristiani, facciamo in merito ai nostri "trionfalismi" pastorali, legati ai tanti aneliti di successo e trionfo, che inseguiamo a discapito di quella grande lezione di vita, che Cristo, ci ha consegnato dal "trono" della sua vera Regalità, e dalla "cattedra" di quella Croce, che se abbracciata ogni giorno, con Amore, non potrà che portarci Gioia "soprannaturale". Il Signore, abbracciando la Croce, "ha preso su di sé il peccato del mondo", e ha detto ad ognuno di noi: "Chi non prende la propria croce e non mi segue, non è degno di me" (Mt 10, 38). Lui la Croce, l'ha portata tutta intera, ma sul Calvario, al momento della sua Morte, c'è chi sostiene, che quella Croce, è come se fosse "esplosa", in miliardi di "schegge", che hanno colpito gli uomini e le donne, di ogni tempo e di ogni luogo. Anche se l'opera di Satana, è di farci rifuggire dalla Croce, "attraendoci" con i suoi "idoli": vanità, soldi, affetti umani, successo, potere, ecc., noi guardiamo a Maria, colei che ha condiviso fino in fondo, fin sotto la Croce, la Passione di suo Figlio, perché quale Madre, donataci da Gesù, proprio sul Calvario, possa sostenerci, nel portare la nostra "Scheggia di Croce", certi che alla nostra morte, consegnando ognuno di noi, la propria "scheggia", quella Croce si ricomporrà "gloriosa", donandoci pienezza di vita! Auguro a tutti di cuore, di trascorre una serena e santa domenica.