Si è svolta, presso la Sala Palazzo Pugliese del Comune di San Floro, la giornata informativa dedicata a “La filiera del fico fresco in Calabria: prospettive e opportunità”, organizzata da Arsac.

L’incontro ha avuto l’obiettivo di divulgare informazioni utili sul settore del fico fresco in Calabria, analizzando approcci, scenari futuri e possibili sviluppi per gli operatori agricoli.

Ad aprire i lavori è stato il sindaco di San Floro, Bruno Meta, che ha sottolineato l’importanza di valorizzare le produzioni tipiche locali come il fico, riconosciuto come risorsa strategica per il territorio. Meta ha evidenziato come queste iniziative rappresentino un’occasione di crescita non solo per gli agricoltori, ma per l’intera comunità, rafforzando identità, economia e turismo.

Sono intervenuti inoltre la dott.ssa Vincenzina Scalzo (ARSAC, responsabile dell’Ufficio di Coordinamento tecnico-amministrativo dell’area di Catanzaro), il dott. Francesco Quaranta (agronomo) e l’ing. Francesco Arlia, presidente del Consorzio del Fico Bianco di Calabria, che ha coordinato i lavori.

L’evento si è concluso con un dibattito aperto con gli operatori del settore, che hanno contribuito con esperienze e proposte, delineando nuove prospettive per il futuro della filiera del fico fresco.