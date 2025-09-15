Nella suggestiva cornice delle Tenute Ferrocinto, si è tenuta la presentazione ufficiale dei risultati del ciclo di programmazione 2014-2020 del GAL Pollino, conclusosi nel 2025 con numeri da record. Il bilancio finale parla chiaro: utilizzato il 100% delle risorse disponibili, pari a oltre 5 milioni di euro, per la realizzazione di circa 50 progetti strategici per il territorio.

Un traguardo importante, reso possibile grazie all’efficienza organizzativa e alla solidità della struttura del GAL Pollino, che ha saputo mettere a sistema competenze, visione strategica e capacità operativa.

Due gli ambiti principali di intervento

Gli sforzi si sono concentrati in particolare su:

Le micro-filiere dell'agroalimentare, con investimenti mirati a rafforzare la competitività e la qualità delle produzioni locali.

, con investimenti mirati a rafforzare la competitività e la qualità delle produzioni locali. Le infrastrutture turistiche, fondamentali per lo sviluppo sostenibile e l’attrattività dei comuni del comprensorio del Pollino.

Un ruolo da protagonisti in eventi di rilievo nazionale

Nella fase finale del programma, grazie all’impegno dell’Assessorato regionale all’Agricoltura, i GAL calabresi – incluso il GAL Pollino – hanno avuto l’opportunità di rappresentare la Regione Calabria in contesti prestigiosi come il G7 di Siracusa, il Vinitaly a Sibari e molte altre manifestazioni di rilievo nazionale e internazionale.

Impatto concreto sulle imprese del territorio

Il programma ha prodotto effetti misurabili e significativi sulle imprese beneficiarie:

Investimenti: incremento del tasso d'investimento fino a 1,8 punti percentuali per le piccole imprese e fino al 3,7% per le micro-imprese.

Occupazione: crescita dell'occupazione compresa tra il 3% e l'8%, in base al settore (artigianale o agricolo).

: crescita dell’occupazione compresa tra il , in base al settore (artigianale o agricolo). Fatturato: tra il 2021 e il 2024, oltre il 55% delle PMI coinvolte ha registrato un aumento del fatturato.

Obiettivi raggiunti e nuovi traguardi

Tra gli obiettivi centrali del programma:

Rafforzare la crescita sostenibile .

. Potenziare la competitività delle Piccole e Medie Imprese .

. Favorire la creazione di nuovi posti di lavoro, anche attraverso investimenti produttivi.

Ora lo sguardo è rivolto al futuro, con la nuova programmazione che punta ancora sul gioco di squadra e sulla sinergia tra attori locali: GAL Pollino, Regione Calabria, ARSAC, Parco Nazionale del Pollino e Comuni del territorio.