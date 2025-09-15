Nella suggestiva cornice delle Tenute Ferrocinto, si è tenuta la presentazione ufficiale dei risultati del ciclo di programmazione 2014-2020 del GAL Pollino, conclusosi nel 2025 con numeri da record. Il bilancio finale parla chiaro: utilizzato il 100% delle risorse disponibili, pari a oltre 5 milioni di euro, per la realizzazione di circa 50 progetti strategici per il territorio.
Un traguardo importante, reso possibile grazie all’efficienza organizzativa e alla solidità della struttura del GAL Pollino, che ha saputo mettere a sistema competenze, visione strategica e capacità operativa.
Gli sforzi si sono concentrati in particolare su:
Nella fase finale del programma, grazie all’impegno dell’Assessorato regionale all’Agricoltura, i GAL calabresi – incluso il GAL Pollino – hanno avuto l’opportunità di rappresentare la Regione Calabria in contesti prestigiosi come il G7 di Siracusa, il Vinitaly a Sibari e molte altre manifestazioni di rilievo nazionale e internazionale.
Il programma ha prodotto effetti misurabili e significativi sulle imprese beneficiarie:
Tra gli obiettivi centrali del programma:
Ora lo sguardo è rivolto al futuro, con la nuova programmazione che punta ancora sul gioco di squadra e sulla sinergia tra attori locali: GAL Pollino, Regione Calabria, ARSAC, Parco Nazionale del Pollino e Comuni del territorio.
