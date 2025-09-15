We're sorry but our site requires JavaScript.

 

Ionio Notizie
Home Arte e dintorni Cultura Eventi & Notizie Generica La verde età Medicina e tecnologia #mercolediconletizia Orientarsi oggi Poesie al vento Politica Scuola/Università Sociale Sport Storia Vangelo senza frontiere
Apica village Mirto (Villaggio Caligiuri conad)
Autocarrozzeria Ruperto (banner standard) giu 2025

Castrovillari (Cosenza) - Gal Pollino risultati straordinari nella programmazione 2014-2020

Nella suggestiva cornice delle Tenute Ferrocinto, si è tenuta la presentazione ufficiale dei risultati del ciclo di programmazione 2014-2020 del GAL Pollino, conclusosi nel 2025 con numeri da record. Il bilancio finale parla chiaro: utilizzato il 100% delle risorse disponibili, pari a oltre 5 milioni di euro, per la realizzazione di circa 50 progetti strategici per il territorio.

Un traguardo importante, reso possibile grazie all’efficienza organizzativa e alla solidità della struttura del GAL Pollino, che ha saputo mettere a sistema competenze, visione strategica e capacità operativa.

Due gli ambiti principali di intervento

Gli sforzi si sono concentrati in particolare su:

  • Le micro-filiere dell’agroalimentare, con investimenti mirati a rafforzare la competitività e la qualità delle produzioni locali.
  • Le infrastrutture turistiche, fondamentali per lo sviluppo sostenibile e l’attrattività dei comuni del comprensorio del Pollino.

Un ruolo da protagonisti in eventi di rilievo nazionale

Nella fase finale del programma, grazie all’impegno dell’Assessorato regionale all’Agricoltura, i GAL calabresi – incluso il GAL Pollino – hanno avuto l’opportunità di rappresentare la Regione Calabria in contesti prestigiosi come il G7 di Siracusa, il Vinitaly a Sibari e molte altre manifestazioni di rilievo nazionale e internazionale.

Impatto concreto sulle imprese del territorio

Il programma ha prodotto effetti misurabili e significativi sulle imprese beneficiarie:

  • Investimenti: incremento del tasso d’investimento fino a 1,8 punti percentuali per le piccole imprese e fino al 3,7% per le micro-imprese.
  • Occupazione: crescita dell’occupazione compresa tra il 3% e l’8%, in base al settore (artigianale o agricolo).
  • Fatturato: tra il 2021 e il 2024, oltre il 55% delle PMI coinvolte ha registrato un aumento del fatturato.

Obiettivi raggiunti e nuovi traguardi

Tra gli obiettivi centrali del programma:

  • Rafforzare la crescita sostenibile.
  • Potenziare la competitività delle Piccole e Medie Imprese.
  • Favorire la creazione di nuovi posti di lavoro, anche attraverso investimenti produttivi.

Ora lo sguardo è rivolto al futuro, con la nuova programmazione che punta ancora sul gioco di squadra e sulla sinergia tra attori locali: GAL Pollino, Regione Calabria, ARSAC, Parco Nazionale del Pollino e Comuni del territorio.

 


di Redazione | 15/09/2025

Pubblicità

Bellino e Cossentino ad Amantea per dare voce alla Sindrome di Ehlers-Danlos

Amantea: Bellino e Cossentino ad Amantea per dare voce alla Sindrome di Ehlers-Danlos

Cosenza, 15/09/2025
di Redazione

Elezioni regionali, aperture straordinarie dell'Ufficio Elettorale

Cosenza: Elezioni regionali, aperture straordinarie dell'Ufficio Elettorale

Cosenza, 15/09/2025
di Redazione

Servizi studio di sociologia Spazio pubblicitario disponibile vendesi tavolo da disegno studio sociologia

Testata Giornalistica - Registrazione Tribunale di Rossano N° 01/08 del 10-04-2008 - Nessun contenuto può essere riprodotto senza l'autorizzazione dell'editore.

Copyright © 2008 - 2025 Ionio Notizie. Tutti i diritti riservati - Via Nazionale, Mirto Crosia (CS) - P.IVA: 02768320786 - Realizzato da CV Solutions

Ogni forma di collaborazione con questo quotidiano on line è da considerarsi del tutto gratuita e non retribuita - E-mail: direttore@ionionotizie.it