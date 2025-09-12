Sabato 13 settembre a Paravati (VV), nella terra benedetta di Natuzza Evolo, dalle ore 14.00, in seno all’anno giubilare, si terrà il 18° Pellegrinaggio Regionale delle Famiglie per la Famiglia “Non perdere la Speranza. Dalle famiglie viene generato il futuro dei popoli”. (Papa Leone XIV). Da Piazza Nassirya, dopo l’accoglienza e le testimonianze, si snoderà il pellegrinaggio che arriverà al Santuario Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime. Al termine ci sarà la Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo di Mileto-Nicotera-Tropea, mons. Attilio Nostro. L’iniziativa è promossa dal Rinnovamento nello Spirito Santo, dall’Ufficio per la Pastorale della Famiglia della Cec e dal Forum Famiglie Calabria. “Un’occasione di comunione, gioia e di grazia - dichiarano gli organizzatori – ma soprattutto di preghiera, unità e testimonianza, per riscoprire il valore profondo della famiglia cristiana, cuore pulsante della Chiesa e della società. La speranza è l’elemento vitale per la famiglia, ciò che la rende fertile non solo biologicamente, anche relazionalmente, spiritualmente, socialmente, imprenditorialmente”.