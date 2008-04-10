di DON MICHELE ROMANO - Nel brano odierno del Vangelo (Lc 6, 20-26), Gesù proclama il mondo dei "valori di Dio", capovolgendo la scala dei "valori dell'uomo", ed annuncia, altresì, il modo con il quale Lui, salva ognuno di noi. Diversamente da Matteo, che mira soprattutto agli atteggiamenti interiori (Mt 5, 3-12), Luca si concentra solo su alcune Beatitudini, da lui ritenute più significative, e considera più le situazioni concrete.

Le Beatitudini, che rappresentano la "Magna Carta" per il Regno dei Cieli, non dobbiamo leggerle in chiave "moralistica", ovvero: Che cosa deve fare l'uomo..., perché esse manifestano cosa fa Dio in Gesù, e rivelano come Lui agisce nella Storia umana. Nell'Antico Testamento, Mosè, scendendo dal monte Sinai, per mezzo dei 10 Comandamenti, rivelò all'uomo cosa doveva fare (Tutto in obbedienza alla pedagogia del Dio "Timore"); Nel Nuovo Testamento, invece, nella discesa di Gesù dal monte, è Dio che rivela cosa fa Lui (Pedagogia del Dio "Amore"). Le Beatitudini, le comprende solo chi ha conosciuto Dio, che è Amore per tutti. Gesù proclama felici i poveri, non perché sono più bravi o hanno meriti speciali, ma perché Dio, come una buona Mamma in una Famiglia, ama ciascuno secondo il suo bisogno, ed il povero, si sa, è sempre colui che ha più bisogno. Noi uomini, basiamo la distinzione poveri - ricchi, solo all'esterno e per quanto appare, ma solo Dio, che legge nel segreto dei cuori - ("Solo tu conosci il cuore di tutti gli uomini...!"- 1Re 8, 39b), penetra nel profondo dell'uomo e sa, se apparteniamo: ai Poveri - Beati, o ai Ricchi - Infelici. Per imitare Gesù, il Cristiano deve impegnarsi a favore dei poveri ("I poveri infatti li avete sempre con voi...!"- Mt 26, 14a); Ed ancora: "Quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me" (Mt 25, 40), ma, soprattutto, se il Cristiano vuole essere "credibile" nella sua Fede. La Beatitudine dei poveri, nasce dalla consapevolezza di essere più profondamente associati, alla sofferenza di Cristo: "Rallegratevi... ed esultate, perché, ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo" (v 23). Il "Guai a voi", invece, riservato ai "Ricchi", più che un grido di vendetta o di minaccia, vuole essere un estremo "grido" di compianto, di compassione e di lamento, che Gesù rivolge loro, perché possano ritornare a Dio, sperimentando, così, la gioia di colui che...vende tutto, per acquistare il "tesoro", che è Cristo (Mt 13, 44). Sappiamo bene che, soprattutto nel nostro mondo, l'ingordigia di pochi (I "Ricchi"), determina la miseria di molti (I "Poveri"). Qui Gesù, chiede alla "Sua" Chiesa, di "non tacere", ma soprattutto il coraggio della "denuncia": "State attenti a non "benedire" ciò che poi si rivela essere tirannia, malessere sociale, fame per interi Popoli..., lì dove Cristo avrebbe "urlato", senza temere la morte di Croce. Una Chiesa che va "a braccetto" con i Ricchi e i Potenti di questa terra, può essere davvero, la Chiesa di Cristo? Il vero costruttore del Regno di Dio, è colui che si impegna con tutte le sue forze, per rendere la terra abitabile e vivibile per tutti. Concludendo, notiamo come nella prima Beatitudine, e nella prima Lamentazione, il verbo sia al presente: "Avete" (gli altri sono tutti al futuro), questo significa che, sin da ora, il Regno di Dio, è dei poveri, e che già ora, i ricchi se ne escludono con le "consolazioni" di questa terra, vero surrogato di maledizione eterna. A partire da questa pagina, chiediamo al Signore che converta i nostri cuori, aiutandoci ad orientare la nostra vita e le nostre scelte, alla sequela del Regno. Auguro a tutti di cuore, una serena e santa giornata.