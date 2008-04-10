Nella bellissima cornice della Sala Consiliare “Mons. Luisi” del Comune di Lamezia Terme gremita di pubblico, è stata presentata martedì scorso la nuova identità dell’Arvalia Nuoto Lamezia. Dopo 10 anni di successi, la società che guida la piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme ha deciso di guardare avanti attraverso un passaggio epocale che segna la continuità con il passato e, allo stesso tempo, l’inizio di un percorso rinnovato, fatto di ambizione, radici solide e sguardo proiettato verso il futuro.

Kairos Nuoto Lamezia, questo il nome scelto dalla direttrice dell’impianto comunale Carmen Mazzei per identificare questa svolta.

"Kairos" per gli antichi greci era il tempo. Ma non il semplice tempo che scorre, quanto un tempo di qualità. Il momento giusto per il cambiamento, le sfide e il raggiungimento dei sogni più ambiziosi. Un nome che vuole rappresentare quindi anche un monito rivolto ad atleti e in generale a tutto lo staff che da anni è riuscito a creare un centro virtuoso riconosciuto ormai non solo a livello locale, ma anche oltre i confini regionali.

A rafforzare il significato, il nuovo logo e i nuovi colori: l’arancione, simbolo di energia e coraggio, e il turchese, richiamo all’acqua e al cambiamento, fusi insieme in un segno che rappresenta un nuotatore incastonato in una clessidra che scandisce il tempo, quale sfida più grande che ogni agonista si trova ad affrontare con se stesso.

Dopo i saluti iniziali del neo sindaco Mario Murone, della presidentessa del Consiglio comunale Maria Grandinetti, e dopo una toccante lettera di congedo del presidente della Arvalia Lamezia Simone Bernardini, che ha fatto un bilancio di 10 anni ricchi di sorprese e soddisfazioni, con una crescita sportiva e umana che ha lasciato profondamente il segno, è stato annunciato il nome tanto atteso: a guidare la Kairos Nuoto Lamezia in questa nuova avventura sarà il dott. Antonio Gigliotti, stimato professionista, grande sportivo, grande membro da sempre della famiglia Arvalia. Ed è stato proprio lui, dopo aver espresso emozione e senso di responsabilità nei confronti del ruolo appena assunto, a rivelare che il 3° Memorial Massimo Borracci ci sarà!

La kermesse, diventata ormai di caratura nazionale, non rappresenta solo un’occasione per ricordare Borracci, ben inciso nei cuori di chi lo ha conosciuto, ma anche un modo per ribadirgli il “grazie” della società, per aver scritto insieme a lei alcune importantissime pagine della storia del nuoto calabrese.

Il Memorial, come illustrato dal direttore tecnico Francesco Strangis e dal coordinatore di vasca e responsabile dei settori ASI e FIN Armando Labonia, andrà in scena i prossimi 1 e 2 novembre 2025, con un ospite d’eccezione: la medaglia d’argento ai Giochi di Tokyo 2020 e campione del mondo nella staffetta 4x100 stile libero Lorenzo Zazzeri.

Insomma, una novità nella novità, che intende offrire ancora più valore a una due giorni davvero sentita da tutto il team.

Ma la Kairos Nuoto Lamezia non si limiterà a rivolgere lo sguardo allo sport agonistico, quanto a rappresentare un centro virtuoso per quella vasta utenza che nell’impianto riconosce ormai un luogo in cui il benessere e l’armonia rappresentano, insieme, il principio guida. L’attenzione non può che essere mirata anche al sociale, con iniziative come l’affidamento della gestione del bar interno a ragazzi con disabilità, per trasformare l’impianto in un vero spazio inclusivo e di comunità.

A esternare grande soddisfazione e supporto per ciò che verrà è stato il presidente della FIN Calabria Alfredo Porcaro, presente insieme al responsabile del settore nuoto FIN Calabria Sergio Zicarelli, al presidente della FINP Calabria Gianvittorio Longo, ma anche Emanuel Muraca, direttore di Ricerca e Sviluppo di Techfem SpA.

Una piccola rivoluzione, quindi, che mantiene immutato l’intero staff e la gestione dell’impianto, sempre affidata alla medesima società, l’Arvalia Nuoto Lamezia SSD, diventata ora la Kairos Management, con a capo la presidentessa storica Carmen Mazzei. Più significativo il cambiamento da Us Acli Arvalia Nuoto Lamezia a Kairos Nuoto Lamezia Asd, con la nuova guida di Gigliotti.

La presentazione alla città, guidata dalla giornalista Jessica Mastroianni, si è conclusa con un augurio corale: che la determinazione, la grinta, le ambizioni e i sogni grandi che sono stati compagni di viaggio in questi anni, possano essere l’ispirazione quotidiana di questo nuovo percorso.