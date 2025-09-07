We're sorry but our site requires JavaScript.

 

Nicotera (Vibo Valentia) - 'BENTORNATI A CASA', IL X FESTIVAL DELL’OSPITALITÀ PRESENTA IL PROGRAMMA

Dall' 11 al 14 settembre 2025, Nicotera (VV) diventa nuovamente il cuore pulsante del turismo rigenerativo con la decima edizione del Festival dell’Ospitalita?, quest’anno dal titolo evocativo: “Bentornati a Casa”.

Dieci anni di cammino hanno trasformato il Festival dell'Ospitalita? da intuizione locale a movimento nazionale, punto di riferimento per professionisti del turismo e dell'innovazione sociale, comunita?, policy maker, stakeholder pubblici e privati e viaggiatori che immaginano nuovi modi di abitare i territori. L’ospitalita? e? il filo conduttore: non piu? come un settore o un mestiere, ma come principio universale di relazione e come chiave per ripensare comunita? e generare nuove forme di senso condiviso.

"Con “Bentornati a Casa” - dichiara Francesco Biacca, co-fondatore del Festival dell'Ospitalita? - vogliamo dare senso a dieci anni di lavoro collettivo. Significa riconoscere quanto abbiamo costruito insieme – una comunita? di pratiche, visioni e affetti – e trasformarlo in nuove opportunita? concrete per i territori. Nicotera diventa il simbolo di una casa aperta al mondo: vi aspettiamo per scrivere insieme il prossimo capitolo dell’ospitalita?". 

Un invito, quindi, a riscoprire le radici dell’ospitalita? come atto collettivo, a ritrovare nella relazione umana la chiave per rigenerare i luoghi e per ispirare nuovi progetti di sviluppo turistico, sociale ed economico, centrati sulle comunita?. Il Festival dell’Ospitalita? diventa, cosi?, un laboratorio europeo di cittadinanza attiva e un modello replicabile in altri territori. Il Patrocinio del Parlamento Europeo riconosce la portata del Festival dell'Ospitalita? come spazio culturale e sociale capace di parlare a tutta l’Europa.

Quattro giornate di incontri, laboratori e sperimentazioni comporranno un vero e proprio mosaico di esperienze: sei duo talk per guardare oltre, tra turismo e abitare, gusto e bene comune, aree interne e identita? dei luoghi. I workshop daranno voce alle nuove generazioni e apriranno prospettive concrete di innovazione, ci sara? spazio per riflettere su un turismo accessibile e inclusivo, per approfondire pratiche di progettazione e narrazione, fino ai momenti conviviali e festosi che coinvolgeranno l’intera comunita?.

Il programma 2025 si annuncia ricco di contenuti e ospiti di rilievo. In calendario l’appuntamento con “Next Travel Startup”, organizzato insieme al Business Angel Club Calabria e dedicato all’open innovation nel turismo, e i Duo Talk, che vedranno tra i protagonisti Michil Costa, albergatore altoatesino, Francesco Sottile, Vicepresidente Nazionale di Slow Food Italia, e la scrittrice Anna Mallamo, finalista al Premio Berto 2025. Tra i momenti di respiro internazionale spicca il workshop del progetto europeo ATTAIN, organizzato insieme al partner Comunita? Progetto Sud, con la partecipazione di delegazioni provenienti da Spagna, Grecia e Lituania. Spazio anche ai giovani con “Vivi e Scopri la Calabria”, percorso che coinvolgera? cinquantastudenti dell’Istituto Tecnico per il Turismo “D. Borrelli” di Santa Severina (KR) in esperienze sul territorio vibonese e laboratori permanenti dedicati a nuove proposte di turismo sostenibile e ospitale.

La decima edizione sara? infine una grande festa collettiva con musica, escursioni sulla Costa degli Dei, laboratori di arte-teatro con Luca Mazzei, il contest gastronomico “Gustospitale”, il tradizionale Pranzo della Domenica e la Festa del Decennale, momento simbolico per celebrare il percorso compiuto e aprire nuove prospettive.

Nicotera, borgo affacciato sul Tirreno calabrese, non e? solo il luogo che ospita il Festival dell'Ospitalita?: e? la sua casa naturale, punto di partenza e ritorno, metafora del legame tra comunita? e viaggiatori. Qui l’ospitalita? diventa atto politico e culturale, antidoto al calo dei flussi del turismo balneare tradizionale e chiave per valorizzare i territori marginali.

La decima edizione del Festival dell’Ospitalita? conferma la Calabria come laboratorio di innovazione sociale e turistica, unendo riflessione e festa, progettazione e comunita?. Un ritorno a casa che profuma di futuro.


di Redazione | 07/09/2025

