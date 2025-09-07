Dall' 11 al 14 settembre 2025, Nicotera (VV) diventa nuovamente il cuore pulsante del turismo rigenerativo con la decima edizione del Festival dell’Ospitalita?, quest’anno dal titolo evocativo: “Bentornati a Casa”.

Dieci anni di cammino hanno trasformato il Festival dell'Ospitalita? da intuizione locale a movimento nazionale, punto di riferimento per professionisti del turismo e dell'innovazione sociale, comunita?, policy maker, stakeholder pubblici e privati e viaggiatori che immaginano nuovi modi di abitare i territori. L’ospitalita? e? il filo conduttore: non piu? come un settore o un mestiere, ma come principio universale di relazione e come chiave per ripensare comunita? e generare nuove forme di senso condiviso.

"Con “Bentornati a Casa” - dichiara Francesco Biacca, co-fondatore del Festival dell'Ospitalita? - vogliamo dare senso a dieci anni di lavoro collettivo. Significa riconoscere quanto abbiamo costruito insieme – una comunita? di pratiche, visioni e affetti – e trasformarlo in nuove opportunita? concrete per i territori. Nicotera diventa il simbolo di una casa aperta al mondo: vi aspettiamo per scrivere insieme il prossimo capitolo dell’ospitalita?".

Un invito, quindi, a riscoprire le radici dell’ospitalita? come atto collettivo, a ritrovare nella relazione umana la chiave per rigenerare i luoghi e per ispirare nuovi progetti di sviluppo turistico, sociale ed economico, centrati sulle comunita?. Il Festival dell’Ospitalita? diventa, cosi?, un laboratorio europeo di cittadinanza attiva e un modello replicabile in altri territori. Il Patrocinio del Parlamento Europeo riconosce la portata del Festival dell'Ospitalita? come spazio culturale e sociale capace di parlare a tutta l’Europa.

Quattro giornate di incontri, laboratori e sperimentazioni comporranno un vero e proprio mosaico di esperienze: sei duo talk per guardare oltre, tra turismo e abitare, gusto e bene comune, aree interne e identita? dei luoghi. I workshop daranno voce alle nuove generazioni e apriranno prospettive concrete di innovazione, ci sara? spazio per riflettere su un turismo accessibile e inclusivo, per approfondire pratiche di progettazione e narrazione, fino ai momenti conviviali e festosi che coinvolgeranno l’intera comunita?.

Il programma 2025 si annuncia ricco di contenuti e ospiti di rilievo. In calendario l’appuntamento con “Next Travel Startup”, organizzato insieme al Business Angel Club Calabria e dedicato all’open innovation nel turismo, e i Duo Talk, che vedranno tra i protagonisti Michil Costa, albergatore altoatesino, Francesco Sottile, Vicepresidente Nazionale di Slow Food Italia, e la scrittrice Anna Mallamo, finalista al Premio Berto 2025. Tra i momenti di respiro internazionale spicca il workshop del progetto europeo ATTAIN, organizzato insieme al partner Comunita? Progetto Sud, con la partecipazione di delegazioni provenienti da Spagna, Grecia e Lituania. Spazio anche ai giovani con “Vivi e Scopri la Calabria”, percorso che coinvolgera? cinquantastudenti dell’Istituto Tecnico per il Turismo “D. Borrelli” di Santa Severina (KR) in esperienze sul territorio vibonese e laboratori permanenti dedicati a nuove proposte di turismo sostenibile e ospitale.

La decima edizione sara? infine una grande festa collettiva con musica, escursioni sulla Costa degli Dei, laboratori di arte-teatro con Luca Mazzei, il contest gastronomico “Gustospitale”, il tradizionale Pranzo della Domenica e la Festa del Decennale, momento simbolico per celebrare il percorso compiuto e aprire nuove prospettive.

Nicotera, borgo affacciato sul Tirreno calabrese, non e? solo il luogo che ospita il Festival dell'Ospitalita?: e? la sua casa naturale, punto di partenza e ritorno, metafora del legame tra comunita? e viaggiatori. Qui l’ospitalita? diventa atto politico e culturale, antidoto al calo dei flussi del turismo balneare tradizionale e chiave per valorizzare i territori marginali.

La decima edizione del Festival dell’Ospitalita? conferma la Calabria come laboratorio di innovazione sociale e turistica, unendo riflessione e festa, progettazione e comunita?. Un ritorno a casa che profuma di futuro.