Il prossimo 7 settembre, le acque cristalline del Mar Ionio che lambiscono il maestoso Castello Aragonese di Le Castella, frazione di Isola Capo Rizzuto, saranno teatro di una delle gare di nuoto in acque libere più suggestive d’Italia: il quarto trofeo “Angelo Fabiano”, parte integrante del progetto “Da Zero a 1400”.

La competizione prevede una gara di mezzofondo sprint su un percorso di un miglio marino, con la partecipazione di tantissimi atleti provenienti da tutta Italia. L’evento si svolgerà tra le 10:00 e le 14:00, con il supporto di tre unità navali per garantire la sicurezza in mare.

“Da Zero a 1400” è un’iniziativa unica nel panorama sportivo italiano, ideata dalla società Aqa ASD Sport. Il progetto prevede gare outdoor che spaziano dal livello del mare fino a 1400 metri di altitudine, celebrando la bellezza e la varietà dei paesaggi calabresi. Dopo le altre tappe del progetto,

Le Castella rappresenta l'ennesimo appuntamento di questa stagione.

Oltre alla competizione, l’evento si distingue per il suo impegno ambientale: tutte le medaglie sono realizzate in Pla biodegradabile.

L’iniziativa è sostenuta da numerosi enti, tra cui la Regione Calabria, la Provincia di Crotone, il Parco Marino Capo Rizzuto, il Comune di Isola Capo Rizzuto, il CONI, la FIN e il progetto Calabria Straordinaria.

Un appuntamento imperdibile per gli amanti del nuoto, della natura e delle emozioni autentiche. Le Castella vi aspetta per celebrare insieme sport, bellezza e sostenibilità.