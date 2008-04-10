La musica che incontra la natura, l’arte che si fonde con il paesaggio, la comunità che riscopre un patrimonio ambientale restituito alla bellezza e alla fruibilità. È stata ancora una volta, questa, la cornice che ha accolto l’evento ALBA IN SCOGLIERA: MUSICA IN.RI.V.A. (Interventi di Ripristino e Valorizzazione Ambientale), svoltosi all’alba dell’ultimo giorno di agosto nella suggestiva Scogliera di Capo Bruzzano, a Bianco: un luogo che, dopo il successo della sua inaugurazione a inizio agosto scorso, replica e si conferma simbolo di rinascita e modello stabile di turismo lento, educativo ed esperienziale, in grado di coniugare conservazione, cultura e nuova economia sostenibile.

Il concerto LA MUSICA DEL MARE, promosso dall’assessorato regionale al turismo, ambiente e lavoro guidato da Giovanni Calabrese, in partnership con l’Ente per i Parchi Marini della Calabria (EPMR) guidato dal Direttore Generale Raffaele Greco e per l’occasione rappresentato da Piero Pileci, responsabile dell’area tecnico scientifica, in stretta collaborazione con Calabria Verde, Calabria Straordinaria e le amministrazioni comunali di Bianco, Africo e Ferruzzano, rispettivamente guidate dai sindaci Giovanni Versace, Domenico Modaffari e Domenico Silvio Pizzi, ha visto protagonisti l’Hyle Saxophone Quartet e l’Accademia Senocrito: hanno accompagnato il sorgere del sole, dando vita a un dialogo emozionante tra suoni, onde e luce. L’alba è stata ulteriormente arricchita da un’estemporanea di pittura dedicata al paesaggio marino, trasmettendo il messaggio travolgente di un ecosistema fragile che deve diventare opportunità di crescita, educazione e identità territoriale.

L’evento, che ha avuto una coda lunghissima, con la prima ed emozionante ouverture di martedì 5 agosto scorso, si inserisce nel più ampio progetto di riqualificazione e valorizzazione della Scogliera di Capo Bruzzano, promosso dal Comune di Bianco e reso possibile da un grande lavoro di squadra tra Regione Calabria, Ente Parchi Marini della Calabria, Calabria Verde, Dipartimento Ambiente e Turismo e Ente Ferrovie.

Determinante è stato l’impegno dell’Assessore Regionale all’Ambiente e Turismo, Giovanni Calabrese, che ha creduto fin dall’inizio nel progetto, promuovendo sinergie istituzionali e innamorandosi profondamente di questo luogo, oggi diventato un laboratorio a cielo aperto di turismo responsabile e destagionalizzato per tutta la Locride.

Con ALBA IN SCOGLIERA si è chiusa simbolicamente un’estate indimenticabile per Bianco e per la Locride, all’insegna della cultura, della musica e del rispetto dell’ambiente: un’alba che resterà impressa negli occhi e nel cuore di tutti i partecipanti e che segna solo l’inizio di un percorso di turismo lento, educativo ed esperienziale destinato a proiettare la Scogliera di Capo Bruzzano come modello per l’intera Calabria.