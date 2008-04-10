Giunta alla sua XI.ma edizione, la StraCassano, rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della stagione da parte di tutti gli atleti partecipanti; valevole come 7^ prova del “CdS corsa su strada Master“ e 2^ prova “CRI Master” Fidal Calabria, nonché una ghiotta occasione per il vasto pubblico di unire sport e cultura con una visita al “ Museo archeologico nazionale della Sibaritide” e il relativo “Parco archeologico di Sibari”. La gara ha regalato un tuffo nella storia antichissima. Manifestazione organizzata grazie alla “Asd Polisportiva Magna Graecia Cassano”, da sempre oramai riferimento dell’atletica leggera calabrese. Presenti autorità e personaggi di spicco della comunità, fra cui il Vescovo di cassano, mons. Francesco Savino, il presidente Fidal Calabria Vincenzo Caira, il delegato provinciale, il proattivo Fausto Corrado. Momento di grande emozione la partenza della gara arricchita dalla avvincente sorpresa del volo radente di un elicottero della “Sibari Fly” con i fumogeni del “tricolore Italiano”. Circa 200 gli atleti partecipanti. Vittoria sul filo di lana, nell’Assoluto maschile, di Hadar Zohair dell'Asd “G.S . Avis Barletta” sull’eccellente Elshaikh Charles James della ASD “ Polisportiva Magna Graecia Cassano” .Nell’Assoluto femminile vittoria di Mariacarmela Nardi della ASD “Kos Running “ di San Pietro In Guarano. Quasi al completo la compagine Master dell’Athlos Mirto Crosia. Prestigioso podio di Andrea Ponzi 2° assoluto nella Categoria SM45 e 12° assoluto! Ennesimo podio, oramai una realtà per tutte con la quale confrontarsi, per Nety Tuca Sandica salita sul terzo gradino del podio nella Categoria SF40. Quale miglior debutto nelle fila dell’Athlos Mirto Crosia per un veterano delle corse se non nella “StraCassano” ! Tornato alle gare dopo tre anni di assenza Tommaso Gammuto , con uno splendido 5° posto nella Categoria SM45; prosegue a ritmi serrati la preparazione di Pierluigi Iapichino, al traguardo con un ottimo 13° posto nella Categoria SM, una delle categorie più affollate ed....agguerrite!!! Sempre nella Categoria SM ottima performance per Leonardo Marino con il suo 11° posto. Conferma per Francesco Arcuri con un 19° posto nella anch'essa super affollata Categoria SM40 e, per chiudere la carrellata, l'alfiere, il gonfaloniere dell’Athlos Mirto Crosia Giuseppe Otranto giunto al traguardo 7° nella categoria SM50.