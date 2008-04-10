Saranno spettacoli ricchi di emozione e di magia quelli che il Festival d’Autunno presenterà a Catanzaro. La XXII edizione della rassegna, ideata e diretta da Antonietta Santacroce, propone un viaggio artistico tra tradizione e contemporaneità, esplorando musica, danza e teatro. Il tema, “CambiaMenti. Linguaggi senza tempo”, celebra l’immortalità dell’arte e della cultura.

Dopo il successo della Summer Edition, il Festival tornerà nel capoluogo calabrese con 16 nuovi eventi in esclusiva per la Calabria destinati a un ampio pubblico, in scena dal 2 ottobre al 3 novembre, dei quali 6 sono produzioni originali o coproduzioni del festival presentate in prima assoluta, che mettono in evidenza la proposta a livello nazionale.

Il direttore artistico ha creato un programma eterogeneo e vario che spazia dalla lirica al pop, dalla danza al jazz al teatro. Sedici con prime nazionali da non perdere e proposte uniche. Per consentire la più ampia partecipazione, in relazione ai propri interessi e gusti, quest’anno accanto all’abbonamento completo, sono state ideate varie formule rivolte a target di pubblico specifici.

Per gli appassionati delle contaminazioni, l’abbonamento Pop è l’ideale e offre 4 spettacoli avvincenti che fondono prosa, danza, musica, allestimenti coinvolgenti. Include: “Alla ricerca dell'uomo ragno” vede Mauro Repetto, co-fondatore degli 883 insieme a Max Pezzali. Lo spettacolo è un viaggio tra musica e comicità che ripercorre i grandi successi del celebre duo, con un racconto intimo e personale; “Master Songs” di Alice, con i brani dei grandi maestri della musica da Lucio Dalla a Francesco Battiato e Francesco De Gregori; “Cosmos” di Evolution Dance Theatre, uno show esplosivo che miscela la danza con effetti speciali, giochi laser e acrobazie per creare un’esperienza visiva senza precedenti. Infine il musical “I Tre Moschettieri – opera pop”, una grandiosa produzione che porta sul palco avventura, romanticismo e coreografie spettacolari su musiche originali di Giò di Tonno e un grande cast in scena.