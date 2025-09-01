La Croce rossa italiana di Mirto Crosia, guidata dalla presidente Giovanna Pagnotta, avvia il progetto educativo "Cresco sano!", rivolto ai bambini tra i 7 e i 12 anni, con l’obiettivo di sensibilizzarli sull’importanza di un corretto stile di vita. Il progetto prevede tre giornate, che si svolgeranno presso i locali della parrocchia “San Giovanni Battista” di Mirto, guidata dal parroco, don Giuseppe Ruffo, e saranno dedicate a tematiche fondamentali per la salute e il benessere ed è finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania.

Il lavoro propone attività pratiche, laboratori ludico-educativi e giochi interattivi, che permetteranno ai bambini di esplorare in modo divertente e coinvolgente i temi dell'igiene personale, dell’alimentazione sana e del movimento fisico.

Ogni giornata sarà dedicata a uno dei tre temi chiave; la prima giornata, l'8 settembre, i bambini parteciperanno ad attività educative volte ad acquisire consapevolezza sulle scelte alimentari salutari e impareranno a costruire pasti equilibrati.

Durante la seconda giornata, il 9 settembre, i bambini impareranno l'importanza di lavarsi correttamente le mani e di prendersi cura dei propri denti per prevenire malattie.

La terza giornata, il 10 settembre, sarà dedicata al movimento, i bambini saranno stimolati a riflettere sull'importanza dell'attività fisica per il benessere psicofisico. Il progetto "Cresco Sano!" è realizzato grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania, che ha deciso di sostenere l'iniziativa con l’obiettivo di promuovere la cultura della salute e del benessere tra i più giovani. Questo sostegno consentirà di realizzare attività formative, pratiche e coinvolgenti, che avranno un impatto duraturo sul comportamento dei bambini e sulla loro consapevolezza riguardo alla propria salute.

Al termine delle giornate, i bambini riceveranno un “Attestato di partecipazione” come riconoscimento del loro impegno e della partecipazione attiva. Inoltre, una piccola festa finale celebrerà il successo del progetto e l’impegno dei bambini.

Il progetto "Cresco Sano!" si allinea agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 della Croce Rossa Italiana, in particolare all’Obiettivo 3, che promuove la salute e il benessere per tutti. Questo progetto rappresenta un investimento nel futuro dei nostri giovani, creando una generazione più consapevole della propria salute e delle buone pratiche da adottare quotidianamente.