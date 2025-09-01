We're sorry but our site requires JavaScript.

 

Ionio Notizie
Home Arte e dintorni Cultura Eventi & Notizie Generica La verde età Medicina e tecnologia #mercolediconletizia Orientarsi oggi Poesie al vento Politica Scuola/Università Sociale Sport Storia Vangelo senza frontiere
Apica village Mirto (Villaggio Caligiuri conad)
Autocarrozzeria Ruperto (banner standard) giu 2025

Crosia (Cosenza) - ‘Cresco sano’, al via il progetto di Croce rossa che promuove la salute dei bambini

La Croce rossa italiana di Mirto Crosia, guidata dalla presidente Giovanna Pagnotta, avvia il progetto educativo "Cresco sano!", rivolto ai bambini tra i 7 e i 12 anni, con l’obiettivo di sensibilizzarli sull’importanza di un corretto stile di vita. Il progetto prevede tre giornate, che si svolgeranno presso i locali della parrocchia “San Giovanni Battista” di Mirto, guidata dal parroco, don Giuseppe Ruffo, e saranno dedicate a tematiche fondamentali per la salute e il benessere ed è finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania.

Il lavoro propone attività pratiche, laboratori ludico-educativi e giochi interattivi, che permetteranno ai bambini di esplorare in modo divertente e coinvolgente i temi dell'igiene personale, dell’alimentazione sana e del movimento fisico.

Ogni giornata sarà dedicata a uno dei tre temi chiave; la prima giornata, l'8 settembre, i bambini parteciperanno ad attività educative volte ad acquisire consapevolezza sulle scelte alimentari salutari e impareranno a costruire pasti equilibrati.

Durante la seconda giornata, il 9 settembre, i bambini impareranno l'importanza di lavarsi correttamente le mani e di prendersi cura dei propri denti per prevenire malattie.

La terza giornata, il 10 settembre, sarà dedicata al movimento, i bambini saranno stimolati a riflettere sull'importanza dell'attività fisica per il benessere psicofisico. Il progetto "Cresco Sano!" è realizzato grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania, che ha deciso di sostenere l'iniziativa con l’obiettivo di promuovere la cultura della salute e del benessere tra i più giovani. Questo sostegno consentirà di realizzare attività formative, pratiche e coinvolgenti, che avranno un impatto duraturo sul comportamento dei bambini e sulla loro consapevolezza riguardo alla propria salute.

Al termine delle giornate, i bambini riceveranno un “Attestato di partecipazione” come riconoscimento del loro impegno e della partecipazione attiva. Inoltre, una piccola festa finale celebrerà il successo del progetto e l’impegno dei bambini.

Il progetto "Cresco Sano!" si allinea agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 della Croce Rossa Italiana, in particolare all’Obiettivo 3, che promuove la salute e il benessere per tutti. Questo progetto rappresenta un investimento nel futuro dei nostri giovani, creando una generazione più consapevole della propria salute e delle buone pratiche da adottare quotidianamente.


di Redazione | 01/09/2025

Pubblicità

La Camera di Commercio di Cosenza sostiene ristoratori e imprese locali con il bando sulla filiera agroalimentare

Cosenza: La Camera di Commercio di Cosenza sostiene ristoratori e imprese locali con il bando sulla filiera agroalimentare

Cosenza, 01/09/2025
di Redazione

A CALOVETO ANCHE D’ESTATE SI PROMUOVE CITTADINANZA E APPARTENENZA

Caloveto: A CALOVETO ANCHE D’ESTATE SI PROMUOVE CITTADINANZA E APPARTENENZA

Cosenza, 01/09/2025
di Redazione

VAKARICI IL SALOTTO DIFFUSO SI CONFERMA SPAZIO OSPITALE APERTO A DIALOGO INTERCULTURALE

Vaccarizzo Albanese: VAKARICI IL SALOTTO DIFFUSO SI CONFERMA SPAZIO OSPITALE APERTO A DIALOGO INTERCULTURALE

Cosenza, 01/09/2025
di Redazione

Servizi studio di sociologia Spazio pubblicitario disponibile vendesi tavolo da disegno studio sociologia

Testata Giornalistica - Registrazione Tribunale di Rossano N° 01/08 del 10-04-2008 - Nessun contenuto può essere riprodotto senza l'autorizzazione dell'editore.

Copyright © 2008 - 2025 Ionio Notizie. Tutti i diritti riservati - Via Nazionale, Mirto Crosia (CS) - P.IVA: 02768320786 - Realizzato da CV Solutions

Ogni forma di collaborazione con questo quotidiano on line è da considerarsi del tutto gratuita e non retribuita - E-mail: direttore@ionionotizie.it