Un nuovo appuntamento con la danza per le Stagioni Teatrali di Calabria a cura del T.C.A. Teatri calabresi associati. La rassegna, a firma del Direttore artistico Domenico Pantano, farà tappa a Staiti.

In scena “Vento del Sud” della Compagnia Almatanz del ballerino e coreografo Luigi Martelletta, mercoledì 3 settembre, alle ore 21.00, in Piazza S. Maria della Vittoria.

Il balletto, attraverso canzoni, tarantelle, pizziche, serenate e musiche tipiche dell’Italia meridionale, offre un percorso che abbraccia idealmente le regioni del Sud: Lazio, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna.

Oltre ad alcuni brani tra i più popolari della tradizione italiana, come Malafemmina, O sole mio, Caruso, Tu voi fa l’Americano, le coreografie propongono un itinerario danzato che si prefigge di dar voce all’estro immaginativo di tutte le popolazioni del Mezzogiorno, cercando di coglierne le caratteristiche salienti come la capacità di vivere a tutto campo le emozioni, da quelle più dolorose, a quelle più spensierate.

La materia prima di questo imperdibile spettacolo è il fascino e la ricchezza del Sud, con le sue atmosfere uniche e solari, ma allo stesso tempo con le sue grandi contraddizioni.