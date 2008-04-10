Sotto il cielo stellato di Trebisacce, tra la luce argentata della luna, il magico pontile e i riflessi scintillanti della ruota panoramica, il palco dell’anfiteatro comunale sul lungomare si è trasformato in un teatro di sogni e bellezza. Tra scenografie suggestive e un’atmosfera sospesa tra realtà e meraviglia, la finalissima di Miss Italia Calabria ha incoronato la nuova ambasciatrice del fascino calabrese: Manuela Pugliese è Miss Calabria 2025. Una serata indimenticabile, arricchita da ospiti d’eccezione, musica e emozioni, in cui la bellezza si è intrecciata con il fascino del mare, della notte e delle stelle, celebrando non solo l’eleganza ma anche l’orgoglio e l’energia della nostra terra.

La fascia di Miss Social Calabria 2025 è stata assegnata a Elisa D’Andrea. Il titolo di Miss Capitale della Sila 2025, precedentemente assegnato a Manuela Pugliese, è stato conferito a Tonia Luzzi, che durante la finalissima di Miss Calabria è risultata la prima tra le miss non fasciate. Le neoelette voleranno alle prefinali di Miss Italia insieme alle concorrenti vincitrici delle selezioni regionali: Miss Magna Graecia 2025 - Giorgia Bettolino; Miss Sport Givova Calabria 2025 - Arianna Rattà; Miss Rocchetta Bellezza Calabria 2025 - Carla Metallo; Miss Valle dell’Esaro 2025 - Federica Iurlaro; Miss Cinema Calabria 2025 - Mariantonietta Samà; Miss Miluna Calabria 2025 - Melissa D’Ambrosio; Miss Eleganza Calabria 2025 - Marica Mazza; Miss Borghi più belli d’Italia 2025 - Elene Barreca; Miss Sorriso Calabria 2025– Adriana Tetto; Miss Framesi Calabria 2025 - Francesca Riccio.

Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, titolari della Carli Fashion Agency ed esclusivisti regionali di Miss Italia, hanno dichiarato con soddisfazione: "Siamo felicissimi di essere arrivati all’atto finale in uno scenario mozzafiato. Dopo due splendide finali a Oriolo, uno dei borghi più belli d’Italia, quest’anno abbiamo scelto Trebisacce, Bandiera Blu e magnifica località tra le più suggestive della Calabria. È stata una stagione impegnativa e vogliamo ringraziare di cuore i numerosi amministratori, le comunità e i partner che hanno sposato il progetto Miss Italia. Grazie per la fiducia: ogni anno cerchiamo di rinnovarci e migliorare. Un ringraziamento speciale va all’amministrazione comunale di Trebisacce, al sindaco Franco Mundo, all’assessore Domenico Pinelli e a tutti i partner che hanno reso possibile questa manifestazione.

Il sindaco di Trebisacce, Franco Mundo, ha espresso grande soddisfazione per l’evento.