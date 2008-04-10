La grande danza in scena nella Locride, per le rassegne teatrali a firma di Domenico Pantano. In programma, un classico amatissimo dal pubblico, sulle celebri musiche di Bizet e Ravel, “Carmen e Bolero” della Compagnia Almatanz diretta dal coreografo Luigi Martelletta. Lo spettacolo farà tappa il primo settembre alla Corte del Palazzo di Città di Locri, alle ore 21.00, nell’ambito della XXXI Stagione Teatrale della Locride 2024-2025 a cura del Centro Teatrale Meridionale, e il 2 settembre alla Villa romana di Casignana, alle ore 21.00, nell’ambito delle Stagioni Teatrali di Calabria a cura del T.C.A. Teatri calabresi associati. Gelosia, sangue, amore, morte, sono gli ingredienti dell’opera. Il sipario si apre con la scena finale: sulle note del famoso Bolero di Ravel, al centro di una taverna, su un tavolo, una ballerina danza. Intorno si aggirano uomini e donne assetati d’ebbrezza. La narrazione poi si snoda man mano come riavvolgendo simbolicamente un nastro, come in un flashback, fino alla scena iniziale.

Uno spettacolo, dunque, dalle tinte forti come il rosso dei costumi, un’opera coinvolgente ed emozionante raccontata “in punta di piedi”, - con la partecipazione in voce di Francesco Branchetti - che parla “della consapevolezza dell’amore e del destino intesi come un’entità fatalmente predeterminata, che si vive sapendo perfettamente di non poterla alterare”.