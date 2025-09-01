We're sorry but our site requires JavaScript.

 

Cosenza (Cosenza) - La Camera di Commercio di Cosenza sostiene ristoratori e imprese locali con il bando sulla filiera agroalimentare

La Camera di Commercio di Cosenza ha promosso un nuovo bando rivolto agli operatori della ristorazione, delle strutture ricettive con servizio di ristorazione, dell’industria e del commercio dei prodotti agroalimentari.

L’iniziativa mira a promuovere le produzioni agroalimentari ed artigianali locali, incentivandone la distribuzione e l’utilizzo attraverso contributi a fondo perduto che coprono fino al 50% delle spese, con incrementi fino al 70% per gli acquisti dei prodotti del Paniere Enogastronomico di qualità Elaioteca Dieta Mediterranea.

Possono partecipare micro, piccole e medie imprese con sede legale e attività principale nella provincia di Cosenza, operanti nei settori della ristorazione, del commercio e dell’industria alimentare e delle bevande, come specificato dai codici ATECO indicati nel bando. La dotazione complessiva è di 250.000 euro, con un contributo massimo per impresa di 10.000 euro e una spesa minima ammissibile di 2.000 euro.

Le domande devono essere presentate esclusivamente online tramite la piattaforma ReStart fino al termine fissato del 31 ottobre 2025. La Camera di Commercio si riserva la possibilità di chiudere anticipatamente i termini, rifinanziare o prorogare il bando, con comunicazioni pubblicate sul sito istituzionale.

Il bando rappresenta un’occasione concreta per valorizzare i prodotti locali, rafforzare le filiere territoriali e supportare la competitività delle imprese cosentine nel mercato interno ed esterno, contribuendo anche alla promozione del marchio Elaioteca Dieta Mediterranea, simbolo di qualità e tipicità della provincia di Cosenza.

Maggiori informazioni sul bando sono disponibili alla pagina dedicata:

https://www.cs.camcom.gov.it/it/content/service/bando-filiera-agroalimentare-terre-di-calabria-sapori-di-cosenza


di Redazione | 01/09/2025

