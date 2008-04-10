Ha scelto lo sfondo romantico del Mar Tirreno al tramonto, Marzia Roncacci – giornalista Rai del Tg2 – per la presentazione del suo nuovo libro “L’Invidia del Pene”. In collaborazione con la Discover Italy Foundation, una struttura ricettiva di Falerna ha accolto la giornalista e in numerosi presenti con un cocktail al tramonto che è stato spunto di idee e riflessioni sulla libertà, privata e professionale, di essere donna senza temere confronti con il genere maschile.

Un piacevole racconto della vita privata e lavorativa insieme alla moderatrice, la baronessa Ginevra Vercillo, ha coinvolto gli ospiti con interventi, nella maggior parte dei casi, proprio del pubblico maschile.

Non ha avuto paura di essere donna in un mondo di uomini, Marzia Roncacci, che nel suo libro ripercorre i più importanti avvenimenti storici e personali dal ’68, anno della rivoluzione femminile e della trasgressione al sistema sociale e culturale tradizionale.

Dal titolo stesso dell’opera, suggerito dal nipote Alberto, la giornalista rivela l’importanza di non sentirsi al di sotto del genere maschile, di lottare per le proprie idee, le proprie capacità e la propria indipendenza.

L’ospitalità del Riva, al termine della presentazione, ha suggellato l’ultimo giovedì agosto con i piaceri di gusto della cucina contemporanea di pesce dello chef Francesca Mannis.

"E’ importante per la Discover Italy Foundation trovare sempre nuove collaborazioni per promuovere il territorio calabrese, Marzia Roncacci è una professionista straordinaria ed ospitarla nella nostra terra non è solo è un grande onore ma uno stimolo di riflessione per le nuove generazioni" dichiara il presidente della fondazione